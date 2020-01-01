دفنوهم أحياء.. الصين تعدم 1.6 طن من الفئران بسبب كورونا

11:04 م | الإثنين 22 يونيو 2020
إعدام 1.6 طن من الفئران في الصين

إعدام 1.6 طن من الفئران في الصين

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

"كورونا": أول شهيد للجيش الأبيض في أسيوط.. وتعافي 38 حالة بـ"عزل قها وإسنا"

"كورونا": أول شهيد للجيش الأبيض في أسيوط.. وتعافي 38 حالة بـ"عزل قها وإسنا"

لميس الحديدي: اجتماع لجنة أزمة كورونا غدا لإعلان عودة الحياة كاملة ورفع الحظر

لميس الحديدي: اجتماع لجنة أزمة كورونا غدا لإعلان عودة الحياة كاملة ورفع الحظر

الصحة: سنعلن نتائج مبشرة لـ3 تجارب سريرية لعلاج كورونا خلال 10 أيام

الصحة: سنعلن نتائج مبشرة لـ3 تجارب سريرية لعلاج كورونا خلال 10 أيام

اللجنة العلمية لعلاج كورونا: تجارب "إيفرمكتين" مبشرة مع الفيروس

اللجنة العلمية لعلاج كورونا: تجارب "إيفرمكتين" مبشرة مع الفيروس

أعدمت السلطات في مقاطعة صينية أكثر من 1.6 طن من جرذان البامبو المرباة في مزارع محلية دفعة واحدة تنفيذا لقرار الحكومة بحظر أكل وتجارة الحيوانات البرية في أعقاب جائحة كوفيد-19.

فئران البامبو الصينية، التي ترتبط بالفيروس التاجي المستجد كوونا، مصدرًا غذائيًا مرغوبًا فيه في البلاد منذ قرون وأشاد الكثيرون هناك بـ "قيمتها الغذائية"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر تقرير جديد أن عمال الغابات فى مقاطعة هوبي، المركز السابق لتفشي كورونا المستجد، دفنوا أكثر من 900 من فئران الخيزران وهم أحياء، يوم الجمعة، بعد جمعهم عليهم من مزارع محلية.

في فبراير، أصدرت الحكومة المركزية الصينية حظرا مؤقتا على جميع تجارة واستهلاك الحيوانات البرية، وهي ممارسة يعتقد أنها مسؤولة عن الأزمة العالمية، وأصدرت حكومة هوبي، حيث تم الكشف عن الفيروس التاجي لأول مرة، قانونًا في مارس لحظر أكل الحيوانات البرية تمامًا، بما في ذلك القطط والكلاب والفئران.

تم تنفيذ عملية الإعدام بواسطة مكتب مقاطعة شيانان للغابات في شياننينج، وهي مدينة يقطنها حوالي 2.5 مليون شخص في هوبي، وقيل إن جميع فئران البامبو، التي يبلغ مجموعها 916، تنتمي إلى نفس المربي، الذي تديره واحدة من أكبر مزارع فئران الخيزران في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن العمال المتخصصين حفروا حفرة عميقة في الجبال بعيدة عن مصادر مياه الشرب ودفنوا الفئران فيها أحياء.

وغير جرذان البامبو، أعدم مكتب الغابات المحلي حوالي 140 كيلوجرامًا من حيوان النيص و1605 كيلوجرامات من الثعابين و4 كيلوجرامات من بيض الثعابين.

وتُعرف فئران الخيزران الصينية، أو 'zhu shu' في لغة الماندرين، بأشكالها الجذابة وخدودها الدهنية، ويمكن أن تكون هذه الفئران الضخمة التي تتغذى على الخيزران، من الفئران الضخمة، إذ يصل وزنها إلى خمسة كيلوغرامات وينمو طولها إلى 45 سم.

وفقًا للطب الصيني الشعبي، لحوم فئران الخيزران تزيل سموم الجسم وتحسن وظائف المعدة والطحال، ويمكن أن يصل سعرها إلى 1000 يوان (113 جنيهًا إسترلينيًا) لكل زوج على قيد الحياة أو 280 يوانًا (31 جنيهًا إسترلينيًا) للكيلو المشوي.

جدير بالذكر أنه منذ ظهور جائحة الفيروس التاجي في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر، يحاول الخبراء تحديد مصدر العامل الممرض، ويعتقد الكثيرون أنه جاء من الحيوانات البرية التي تباع كغذاء، وعلى الرغم من أن المصدر الدقيق للفيروس لا يزال غير واضح، زعم الدكتور تشونغ نانشان، عالم الأوبئة الرئيسي في الصين، في يناير أن التفشي قد يكون مرتبطًا بتناول جرذان الخيزران أو الغرير، ووصف خبراء آخرون الخفافيش والثعابين والبنغولين كمصدر محتمل.

وحتى فبراير، كان هناك ما يقدر بنحو 25 مليون من جرذان الخيزران في مزارع صينية مختلفة، معظمها في الأجزاء الجنوبية من البلاد، مثل قوانغشي وقوانغدونغ حيث يرحب السكان المحليون باللحوم الغريبة، وصرح مسؤول محلي بأنه في مقاطعة قوانغشي، وهي منطقة زراعية إلى حد كبير ويبلغ عدد سكانها حوالي 50 مليون نسمة، هناك أكثر من 100 ألف شخص يربون حوالي 18 مليون من جرذان الخيزران.

الأكثر قراءة

لمستخدمي أندرويد.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك: "هيخسرك فلوسك"

لمستخدمي أندرويد.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك: "هيخسرك فلوسك"

صدر تحذير جديد لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم، من تطبيق خبيث موجود على متجر "جوجل بلاي" يمكنه محو الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة.
حضور فني مبهر وغياب إعلامي محير.. عبلة كامل فين؟

حضور فني مبهر وغياب إعلامي محير.. عبلة كامل فين؟

لماذا لا تظهر عبر كامل في أي لقاءات اعلامية أو مناسبات اجتماعية ؟"الوطن" حاولت الإجابة من خلال التواصل مع عدد من الفنانين والكتاب والنقاد الذين تعاونوا معها
احذفها فورا.. 3 تطبيقات تعرض مستخدمي أندرويد للخطر: منها واتساب المزيف

احذفها فورا.. 3 تطبيقات تعرض مستخدمي أندرويد للخطر: منها واتساب المزيف

كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة لمستخدمي أندرويد، إذ يبدو الأمر كما لو أن الباحثين ينشرون كل يوم تفاصيل حول تطبيق مصمم لخداعهم وسرقتهم، وهذا ليس مجرد انطباع، ف
هل يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

هل يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

يجيب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، من خلال حديثه لـ"الوطن"، على تساؤلات العديد من الأشخاص، حول مدى تأثير الفول السوداني على إنقاص الوزن.
تسبب في إصابة 10 أسر بالسويس.. كيف تتجنب عدوى كورونا بسبب الدليفري؟

تسبب في إصابة 10 أسر بالسويس.. كيف تتجنب عدوى كورونا بسبب الدليفري؟

ومع الواقعة، واضطرار البعض على طلب الوجبات السريعة أو الأدوية أو المنتجات الضرورية داخل المنزل، يطرح تساؤل عن كيفية التعامل مع عامل "الدليفري"