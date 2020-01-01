"يخرج شخصية مترهلة".. تأثير وقوف أولياء الأمور أمام لجان الثانوية على الأبناء

06:38 ص | الثلاثاء 23 يونيو 2020
وقوف أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

وقوف أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

حواجز حديدية أمام لجان الثانوية العامة لمنع التكدس بالقليوبية

حواجز حديدية أمام لجان الثانوية العامة لمنع التكدس بالقليوبية

لطلاب الثانوية العامة.. المراجعة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية

لطلاب الثانوية العامة.. المراجعة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية

نصائح نجوم الفن لطلاب الثانوية العامة: "ركزوا في القبة واهزموا كورونا"

نصائح نجوم الفن لطلاب الثانوية العامة: "ركزوا في القبة واهزموا كورونا"

استشاري نفسي: امتحانات الثانوية العامة وضعها استثنائي على عكس كل عام

استشاري نفسي: امتحانات الثانوية العامة وضعها استثنائي على عكس كل عام

زحام أمام اللجان، انتظار وترقب بالساعات، لأبنائهم من منطلق خوفهم عليهم، مشاهد ظهرت جلية أمام لجان الثانوية العامة، فالأباء يقفون أمام اللجان انتظار لأبنائهم، أثناء تأديتهم امتحانات الثانوية العامة، لكن هذا العام أثارت هذه التصرفات استياء الكثيرين، خاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

الانتقادات العدة لمشاهد وقوف الأهالي وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، علق عليه استشاري الطب النفسي الدكتور محمد هاني، مستنكرا هذه المشاهد التي تؤثر على نفسية الطلاب حد قوله: "بيخليهم في أغلب الأحيان يفقدوا الثقة في أنفسهم بيزود الحمل العصبي علي الأولاد، في الامتحان، لأن الاسر اللي بيعملوا كده قبل الامتحان نفسيا في البيت، بيصيبوا ولادهم بالتوتر والقلق".

وقال هاني في حديثه لـ"الوطن"، إن أولياء الأمور الذين يفعلون ذلك، يجب أن يدركوا أن وجودهم على باب اللجنة، ليست الطريقة التي يعبرون بها عن حبهم لأولادهم، وخوفهم عليهم "في طرق أكثر من كده منها تبسيط الأمور وزرع ثقه أولادهم في نفسهم ومحاولة لتخفيف حده القلق والتوتر".

عالم اجتماع يوضح تأثير تواجد أولياء الأمور أمام اللجان على أبنائهم

وعبرت أستاذة علم الاجتماع سامية خضر، عن رفضها لهذه المشاهد، لافتة إلى إنه يجب أن يكون لدى أولياء الأمور الوعي الكبير لفهم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع الحكومة والمواطنين.

وقالت سامية: "إحنا مشلكتنا إننا بنتعامل مع أولادنا على أنهم أطفال، نلاقي الولد أو البنت كبروا، بس مش عارفين يفتحوا بيت، ومش قادرين يعتمدوا على نفسهم، لافتة إلى أننا نبحث عن حل وندرك أهمية وخطورة الأمور، دائما متأخرا حيث أن وقوف أولياء الأمور أمام اللجان يتكرر كل عام، ولكن مع انتشار فيروس كورونا عبر الكثير من الناس عن رفضهم لهذه المشاهد بكثرة هذا العام "إحنا بدأنا نفوق".

وأوضحت سامية، أن تاثير ذلك على الأبناء أمر مزعج على الشخصية "طول الوقت بتحسسه انه مش قادر يقوم بدور، ودي مش عملية صحية، بتاخذ من شخصية الأبناء، ولا تعطيهم القدرة على أنهم يتحملوا المسؤولة، أو يعتمدوا على أنفسهم، بتطلعي انسان فيه نقص معين وشخصيات مترهلة وضعيفة"، مضيفة "الناس طلعت القمر وانت لسه بتقف لابنك على الباب، ان هتقف كله ده تعمل ايه". 

وقالت أستاذة علم الاجتماع، إن الإعلام لا يقوم بدوره كما يجب، من توعية وتثقيف وتحذير للناس بالإضافة إلى وزيرة الثقافة ووزيرة الصحة أيضا، "إحنا محتاجين نشحن الفكر في ظل جهل الناس"، مطالبة الدولة بتشديد الغرامات "لازم نقول ممنوع الوقوف أمام اللجان، والإعلام يجيب أطباء ودكاترة يحذروا ويوعوا من هذه التجمعات، فوقوا بقى".

الأكثر قراءة

احذفها فورا.. 3 تطبيقات تعرض مستخدمي أندرويد للخطر: منها واتساب المزيف

احذفها فورا.. 3 تطبيقات تعرض مستخدمي أندرويد للخطر: منها واتساب المزيف

كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة لمستخدمي أندرويد، إذ يبدو الأمر كما لو أن الباحثين ينشرون كل يوم تفاصيل حول تطبيق مصمم لخداعهم وسرقتهم، وهذا ليس مجرد انطباع، ف
هل يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

هل يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

يجيب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، من خلال حديثه لـ"الوطن"، على تساؤلات العديد من الأشخاص، حول مدى تأثير الفول السوداني على إنقاص الوزن.
صور الزفاف كشفت الأمر..عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير عن طريق الصدفة

صور الزفاف كشفت الأمر..عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير عن طريق الصدفة

ذهبت العروس إلى الطبيب في اليوم التالي، واكتشفت إصابتها بورم خبيث
نفى إصابته بخلل هرموني.. ما التفسير العلمي لحالة نور هشام سليم؟

نفى إصابته بخلل هرموني.. ما التفسير العلمي لحالة نور هشام سليم؟

أثناء استضافة المخرجة إيناس الدغيدي للفنان هشام سليم في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" في 4 مايو الماضي، فاجأ الفنان بأن ابنته "نورا" تحولت إلى نور هشام سليم
بينها تقوية المناعة.. 8 فوائد مذهلة لـ "أوراق الزيتون" على الجسم

بينها تقوية المناعة.. 8 فوائد مذهلة لـ "أوراق الزيتون" على الجسم

تقدم لكم الدكتورة سناء محيي الدين، استشاري علاج طبيعي وتغذية علاجية، من خلال حديثها لـ"الوطن"، فوائد أوراق الزيتون، كالتالي.