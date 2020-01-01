"يخرج شخصية مترهلة".. تأثير وقوف أولياء الأمور أمام لجان الثانوية على الأبناء

زحام أمام اللجان، انتظار وترقب بالساعات، لأبنائهم من منطلق خوفهم عليهم، مشاهد ظهرت جلية أمام لجان الثانوية العامة، فالأباء يقفون أمام اللجان انتظار لأبنائهم، أثناء تأديتهم امتحانات الثانوية العامة، لكن هذا العام أثارت هذه التصرفات استياء الكثيرين، خاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

الانتقادات العدة لمشاهد وقوف الأهالي وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، علق عليه استشاري الطب النفسي الدكتور محمد هاني، مستنكرا هذه المشاهد التي تؤثر على نفسية الطلاب حد قوله: "بيخليهم في أغلب الأحيان يفقدوا الثقة في أنفسهم بيزود الحمل العصبي علي الأولاد، في الامتحان، لأن الاسر اللي بيعملوا كده قبل الامتحان نفسيا في البيت، بيصيبوا ولادهم بالتوتر والقلق".

وقال هاني في حديثه لـ"الوطن"، إن أولياء الأمور الذين يفعلون ذلك، يجب أن يدركوا أن وجودهم على باب اللجنة، ليست الطريقة التي يعبرون بها عن حبهم لأولادهم، وخوفهم عليهم "في طرق أكثر من كده منها تبسيط الأمور وزرع ثقه أولادهم في نفسهم ومحاولة لتخفيف حده القلق والتوتر".

عالم اجتماع يوضح تأثير تواجد أولياء الأمور أمام اللجان على أبنائهم

وعبرت أستاذة علم الاجتماع سامية خضر، عن رفضها لهذه المشاهد، لافتة إلى إنه يجب أن يكون لدى أولياء الأمور الوعي الكبير لفهم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع الحكومة والمواطنين.

وقالت سامية: "إحنا مشلكتنا إننا بنتعامل مع أولادنا على أنهم أطفال، نلاقي الولد أو البنت كبروا، بس مش عارفين يفتحوا بيت، ومش قادرين يعتمدوا على نفسهم، لافتة إلى أننا نبحث عن حل وندرك أهمية وخطورة الأمور، دائما متأخرا حيث أن وقوف أولياء الأمور أمام اللجان يتكرر كل عام، ولكن مع انتشار فيروس كورونا عبر الكثير من الناس عن رفضهم لهذه المشاهد بكثرة هذا العام "إحنا بدأنا نفوق".

وأوضحت سامية، أن تاثير ذلك على الأبناء أمر مزعج على الشخصية "طول الوقت بتحسسه انه مش قادر يقوم بدور، ودي مش عملية صحية، بتاخذ من شخصية الأبناء، ولا تعطيهم القدرة على أنهم يتحملوا المسؤولة، أو يعتمدوا على أنفسهم، بتطلعي انسان فيه نقص معين وشخصيات مترهلة وضعيفة"، مضيفة "الناس طلعت القمر وانت لسه بتقف لابنك على الباب، ان هتقف كله ده تعمل ايه".

وقالت أستاذة علم الاجتماع، إن الإعلام لا يقوم بدوره كما يجب، من توعية وتثقيف وتحذير للناس بالإضافة إلى وزيرة الثقافة ووزيرة الصحة أيضا، "إحنا محتاجين نشحن الفكر في ظل جهل الناس"، مطالبة الدولة بتشديد الغرامات "لازم نقول ممنوع الوقوف أمام اللجان، والإعلام يجيب أطباء ودكاترة يحذروا ويوعوا من هذه التجمعات، فوقوا بقى".