"زيباليكا".. مشروع لتصنيع آلات موسيقية من مخلفات المنزل

03:55 ص | الثلاثاء 23 يونيو 2020
صورة من ورشة ضمن مشروع "زيباليكا"التى يتم تقديمها أونلاين.

صورة من ورشة ضمن مشروع "زيباليكا"التى يتم تقديمها أونلاين.

كتب: إنجي الطوخي

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لم يتوقف نشاطهم فى إعادة التدوير وحماية البيئة من التلوث، رغم ظروف الحظر وجائحة كورونا، أطلقوا مشروع "زيباليكا"، الذى يعتمد على إعادة تدوير القمامة، ومخلفات المنزل فى صناعة آلات موسيقية.

بدأت مؤسسة "يوثينكجرين مصر"، كنشاط طلابى، تحت هذا الاسم، ومنذ حوالى عامين، استطاع القائمون عليها تحويلها من مجرد نشاط إلى شركة غير هادفة للربح، تخدم المجتمع فى مجال التنمية المستدامة.

وكان "زيباليكا"، أحد مشاريعهم: "هدفنا من هذا المشروع مساعدة الناس على كسر ملل الحظر، وتصنيع أدوات موسيقية للترفيه عن أنفسهم، وفى نفس الوقت تقديم حلول للمشكلات البيئية المحلية زى التلوث"، حسب عبدالرحمن فهمى، المدير التنفيذى للشركة.

يشارك فى مشروع "زيباليكا" الفنان شادى رباب، الشهير بـ"رباب الأقصر"، الفائز بجائزة فى مسابقة أبطال الأرض التابعة للأمم المتحدة، بعد إطلاقه فكرة "موسيقى القمامة"، التى كانت تستهدف رفع الوعى لدى الأطفال، بأهمية تقليل وإعادة استخدام البلاستيك لخطورته على البيئة.

يقدم شادى الورش أون لاين بأسعار رمزية جداً، وخلالها يعلم المشتركين طرق صنع الآلة الموسيقية من المخلفات الموجودة فى المنزل بسهولة، والآلة نفسها تكون قابلة للاستخدام أكثر من مرة، وبالتالى يشعرون بالإنجاز ويقومون بنشر الفكرة بأنفسهم، وهو إحدى طرق نشر التنمية المستدامة فى المجتمع".

"أوكرينا قزازة البيبسى"، "كلارينت مواسير الستائر أو السباكة"، "فلوت الجزرة"، "ربابة علبة الفول"، "كاليمبا علبة التونة والسردين"، أسماء وضعتها الشركة كعناوين للورش التى تقدمها: "هذا المشروع يساعد الناس على الخروج من عام 2020 بذكرى جميلة، تعلموا فيه مهارة جديدة، وأهم نقطة بالنسبة لنا هى الحفاظ على البيئة المصرية". 

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