صور.. أبل تعلن رسميا عن iOS 14.. مميزات وتغيرات غير مسبوقة

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن نظام iOS 14 خلال مؤتمرها WWDC 2020، وأزاحت الستار رسميا عن أحدث إصدار من نظام تشغيلها لأجهزة أيفون، إذ تجلب خلاله أكبر تغيير على شاشة iOS الرئيسية منذ سنوات، وتعديلات في الأدوات وتنظيم التطبيقات وإضافات الخرائط وتحسينات Siri.

تفاصيل مؤتمر مطوري أبل

أزيح الستار عن الإضافات الجديدة خلال مؤتمر WWDC 2020، إذ شرح كريج فيديريغي، نائب رئيس البرمجيات في أبل، تحديثات iOS 14 بعدما بدأ الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، المؤتمر رقميًا في بث مباشر يفتقر إلى الحشد، لكن بعروض تقديمية جيدة مقارنة بالمؤتمرات التقنية الأخرى في الآونة الأخيرة.

فتح كوك كلمته الرئيسية مخاطبا متحدثا عن السود وعدم المساواة، وقال إنه معجب بالأشخاص الذين وقفوا وطالبوا بالتغيير، وأشار أيضًا إلى معسكرات للمطورين السود، كما أقر كوك بتأثير جائحة كوفيد-19 وكيف أصبح مؤتمر WWDC رقميا.

ما هي أبرز الإضافات الجديدة في ؟

ويسمح الإصدار الجديد iOS 14 بوضع الأدوات في مجموعة متنوعة من الأحجام، الإضافة إلى عرضها القديم، حيث يوجد "معرض أدوات" جديد يمكن المستخدمين من إضافة الأدوات وتخصيصها بسهولة من خلاله، بالإضافة إلى أداة "Smart Stack" الجديدة التي تعرض تلقائيًا التطبيقات ذات الصلة بناءً على وقت معين من اليوم.

وطرحت أبل أيضًا طريقة عرض جديدة لـ"مكتبة التطبيقات" تنظمها تلقائيًا في مجموعات وقوائم، وبفضل هذه الطريقة الجديدة، تتيح أبل للمستخدمين إخفاء التطبيقات عن شاشتهم الرئيسية دون حذفها، وهي تشبه إلى حد كبير درج تطبيقات أندرويد، ولكن مع مميزات تجميع ذكية إضافية.

الإصدار الجديد iOS 14 يضم مميزات جديدة لـSiri أيضًا، أبرزها طريقة عرض جديدة، فبدلاً من الاستيلاء على شاشتك بالكامل عند تنشيط هذا المساعد الرقمي، سوف يظهر شكل تراكب صغير في الجزء السفلي من الشاشة لأيقونة Siri المتحركة، وهذا بجانب إلى قدرة "سيري" الجديدة على إرسال رسائل صوتية.

وأصدرت أبل أيضا في التحديث الجديد تطبيق للترجمة سيتم دمجه في iOS 14، يسمح للمستخدمين بالترجمة بسهولة بين اللغات مثل Google Translate، يتمكن المستخدمون خلاله من إدخال نص في الرسائل أو إملاءها وترجمتها إلى 11 لغة، ويدعم اللغة الإنجليزية والماندرين الصينية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليابانية والكورية والعربية والبرتغالية والروسية.

وحصلت الرسائل أيضًا على ميزات جديدة في iOS 14، إذ يتمكن المستخدم من تثبيت جهات الاتصال والمحادثات المهمة في الجزء العلوي من تطبيق الرسائل للتحدث بسهولة مع أصدقائك المفضلين أو الدردشات الجماعية، وهناك أيضًا Memoji جديدة.

ونالت خرائط أبل نصيبا من التحديث، إذ صار بها أدلة جديدة ومنسقة من شركات مثل Zagat أو AllTrails لتقديم توصيات أفضل للأماكن الجديدة، وحصلت أيضًا على دعم لركوب الدراجات، مع توجيهات مخصصة تأخذ في الاعتبار الارتفاع ومسارات الدراجات والسلالم والطرق، كما توجد ميزة EV EV الجديدة، والتي تتبع شحن السيارات الكهربائية، وعامل الارتفاع والطقس، وتوجيه إلى المحطات المتوافقة.

أما CarPlay فحصل على دعم لخلفيات مخصصة وفئات تطبيقات جديدة مثل تطبيقات وقوف السيارات وشواحن EV وتطبيقات الوجبات السريعة، وأضافت أبل أيضًا دعمًا لمفاتيح السيارة NFC مع iOS 14، مع مجموعة 2021 BMW 5 Series لتكون أول من يدعم هذه الميزة.

وأطلقت أبل أيضًا ميزة "App Clips" الجديدة، وهي مقتطفات سريعة تعتمد على البطاقة وتتيح لك الوصول إلى أجزاء صغيرة من التطبيقات عندما تحتاج إليها دون مطالبة المستخدمين بتثبيت تطبيق كامل، وتتضمن الأمثلة المقدمة الوصول إلى تطبيق وقوف السيارات من خلال علامة NFC.