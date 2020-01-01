أمن نفسك.. طريقة استرداد حساب واتساب المخترق أو المسروق

08:16 م | الإثنين 22 يونيو 2020
واتساب

واتساب

كتب: مصطفى الصبري

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ليس هناك شك في أن واتساب هو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم، إذ تضم المنصة المملوكة لـ فيسبوك أكثر من 2 مليار مستخدم وتوفر تجربة مميزة، ومع ذلك، نظرًا لشعبيته، هناك جهات خبيثة تستخدمه لنشر معلومات خاطئة، ويحاول البعض اختراق حسابات المستخدمين.

من خلال الوصول إلى رمز التحقق المكون من ستة أرقام، الذي يستخدمه واتساب لتسجيل دخول مستخدم إلى حسابه، يحاول المحتالون الخداع واختراق الحسابات، إذ يؤدي الوصول إلى رمز التحقق الخاص بك إلى اختراق حسابك، بحسب موقع "indian express".

ويؤدي استخدام التحقق بخطوتين إلى حماية حسابك من الاختراق حتى إذا وضع شخص ما يده على بطاقة SIM أو رمز التحقق الخاص بك، فهذه طبقة من الأمان الإضافي التي تعمل مثل كلمة المرور لحساب واتساب الخاص بك، ومع ذلك، في حالة عدم استخدام هذه الميزة، قد يتعرض حسابك للاختراق في حالة حصل شخص ما على رمز التحقق الخاص بك.

لحسن الحظ، نظرًا لأنه يتم تخزين الدردشات على هاتفك، فلن يتمكن المخترق من قراءة محادثاتك القديمة ولكن يمكنه استخدام حساب واتساب الخاص بك لدوافع خفية، ولحسن الحظ أيضا هناك طريقة لاستعادة حساب واتساب المخترق أو المسروق.

كيفية استرداد حساب واتساب المخترق أو المسروق

لاستعادة حساب واتساب مخترق تحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى واتساب باستخدام رقم هاتفك، وسوف تتلقى رمز التحقق المكون من 6 أرقام عبر الرسائل القصيرة، التي يقرأها واتساب ويسجل دخولك تلقائيًا، وبمجرد تسجيل الدخول، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيًا من حسابك.

في حالة تنشيط المخترق للتحقق من خطوتين بعد الوصول إلى حساب واتساب، سيُطلب منك إدخال هذا الرمز، وعندها سيتعين عليك الانتظار لمدة 7 أيام لاسترداد حسابك، وأثناء انتظار استرداد الحساب، لن يكون بإمكان المخترق الوصول إلى حسابك.

يقول واتساب: "بغض النظر عما إذا كنت تعرف رمز التحقق هذا أم لا، يتم تسجيل خروج الشخص الآخر من حسابك بمجرد إدخال رمز SMS المكون من 6 أرقام".

كيفية تأمين حساب واتساب

لحفظ حساب واتساب الخاص بك من عمليات الاحتيال، لا تشارك أبدًا رمز التفعيل الخاص بك مع أي شخص، ولا تنس أيضًا تنشيط التحقق من خطوتين للحصول على تجربة أكثر أمانًا، واحذر من المكالمات التي تطلب منك مشاركة معلوماتك الشخصية أو تطلب منك تثبيت تطبيقات معينة.

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