عبدالرحمن حميد يروي لـ"الوطن" تفاصيل زيارة حارسي الأهلي لمنزل منسي

01:46 ص | الثلاثاء 23 يونيو 2020
حارس مرمى يد الأهلي في بيت الشهيد أحمد منسي

حارس مرمى يد الأهلي في بيت الشهيد أحمد منسي

كتب: نرمين عفيفي

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"كنا مبسوطين إننا موجودين في بيت بطل زي الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، خصوصا بعد ماشوفنا مسلسل الاختيار، وشوفنا أد ايه منسي كان بطل، وكان فدائي للوطن، وكنا فخورين إننا في بيته ومع ولاده وأرملته".. بهذه الكلمات عبر عبدالرحمن حميد، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، عن سعادته، بزيارته مع زميله مصطفى شوبير حارس مرمى فريق كرم القدم للشباب بالنادي الأهلي، لمنزل الشهيد أحمد منسي الأسبوع الماضي.

وقال حميد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن سبب الزيارة هو رغبة الأكاديمية البحرية، واتحاد الرماية، واتحاد الخماسي الحديث في تكريم حمزة أحمد منسي، بعد إشتراكه ببطولة مع الأكاديمية البحرية، التابعة لاتحاد الرماية، وبناءً عليه قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اختيار رياضيين ناجحين لتسليم التكريم لحمزة أحمد منسي، وتم تكليفه هو ومصطفى شوبير، بتسليم التكريم له.

وعن تفاصيل اليوم قال حارس مرمى يد الأهلي: "روحنا قضينا اليوم في بيت الشهيد، وقعدنا 5 ساعات تقريبا وقضيناها لعب مع حمزة وعلي وعاليا، واتعشينا معاهم أرملة الشهيد أصرت أنها تعملنا عشاء، واليوم كان لذيذ ومحسناش بالوقت وقعدنا نلعب معاهم كرة، وحمزة بيحب الأهلي جدا وأهديناه تي شيرت الأهلي".

وعن ميول أبناء الشهيد منسي الرياضية، قال عبدالرحمن حميد: "حمزة بيحب الرماية أوي، ومتعلق بيها جدا، وعاوز يطلع زي باباه، وعالية هادية جدا، وعلي صغير أوي، ومش واضح بيحب أي رياضة أكتر".

وعن تسليم التكريم، أوضح حارس مرمى يد الأهلي أن التكريم الرسمي تم على برنامج "زووم"، وحضره وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اتحاد الخماسي الحديث شريف العريان، ورئيس الأكاديمية البحرية.

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