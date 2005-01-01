شملت شخصيات وأماكن.. رموز عملات الدول العربية

ما بين الأماكن التاريخية والشخصيات القومية، تنوعت الرموز الموجودة على العملات المتداولة حول العالم، لتصبح أوراقا ذات قيمة معبرة عن تاريخ الدول وليست مجرد نقود تستخدم للبيع والشراء.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز التصاميم والرموز الموجودة على أشهر العملات.

الجنيه المصري

يحمل الجنيه المصري الورقي، صورة مسجد السلطان قايتباي من الأمام، وفي الخلف تجد صورة معبد أبو سمبل بأسوان، وجميع العملات الورقية المصريّة، تحمل كتابة عربية على أحد وجوهها، وبالإنجليزية على الوجه الآخر، بالإضافة لعدد من الأماكن التاريخية مثل مسجد محمد علي والجامع الأزهر.

وهناك إصدار للجنيه المصري "عملة معدنية"، ففي عام 2005 طرحت مصر الجنيه المعدني بدلا من الورقي، وتم منع التعامل بالجنيه الورقي في السوق المصري إلى أن صدر قرار من طارق عامر محافظ البنك المركزي الحالي بطبع العملة الورقية لفئة الجنيه مرة أخرى، بحسب "العربية. نت".

الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتصدر صورة جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا، تلك العملة، وبالفئات الأخرى تحتوي على صور لرؤساء أمريكا.

الريال السعودي

حسب الإصدار السادس والأخير للعملات السعودية، تحتوي فئة الريال الواحد من ناحية الوجه على صورة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أما الإطار باللون الذهبي فقد نقش إلى يمين الصورة لقب واسم الملك، وإلى اليسار نصف إطار زخرفي يتكون من زخرفة نباتية يتخللها شعار الدولة بشكل متكرر.

ويتوسط مركز الظهر باللون الفضي قيمة الفئة بالأرقام (1) يعلوها قيمة الفئة بالأحرف العربية (ريال واحد)، وأسفل الرقم قيمة الفئة بالأحرف الانجليزية (ONE RIYAL)، أما الإطار باللون الذهبي فقد نقش إلى يمين المركز اسم الدولة (المملكة العربية السعودية)، وإلى اليسار نصف إطار زخرفي يتكون من زخرفة نباتية يتخللها شعار الدولة بشكل متكرر، وفي أعلى القطعة التاريخ الهجري بالأرقام (1438)، وفي أسفل القطعة التاريخ الميلادي بالأرقام (2016)، وفقا لمؤسسة النقد السعودي.

الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي لونه أخضر، وتميزت هذه الفئة الواحدة بعلامات متمثلة في دائرة موجودة بجهة اليمين أعلاها الرقم التسلسلي وضمنها صورة لرأس فرس، يتوسطها اسم الإمارات العربية المتحدة فضلا عن شكل مستدير يتوسطه أشكال رسومية لمعالم تعكس البيئة المعيشية الصحراوية من جمال وسفينة شراعية.

أما خلفية الورقة المالية، فتتوزع عليها رسومات لأهم المناطق السياحية الإماراتية تتمثل في (قلعة الشرطة المتواجدة في إمارة الشارقة بالإضافة إلى دوار الساعة) في الجانب الأيسر شكلٌ دائريّ، وفي المنتصف طير الصقر.

الدينار الكويتي

الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت، يصدرها بنك الكويت المركزي حالياً، وبالنسبة لفئة الدينار الواحد، فلونها رمادي ومن الوجه يتواجد صورة المسجد الكبير، وسفينة جلبوت، ومن الخلف آثار حضارة اليونانية في جزيرة فيلكا.