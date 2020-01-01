بعد تصريحات "الصحة العالمية" بتسارع انتشار كورونا..رواد "تويتر": شغلتها تخوفنا

بعد تصريحاتها منذ قليل عن تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وإعلانها اليوم الاثنين، عن ارتفاع قياسي في تسجيل المعدلات اليومية للإصابة بالفيروس على مستوى العالم، تصدر هاشتاج بعنوان "الصحة العالمية" موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر".

وعبر عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي عن خوفهم واستيائهم الشديد من التفشي السريع للجائحة العالمية عقب التصريح الأخير للمنظمة العالمية، فغرد حساب باسم "الدوسرية": "الاسم منظمة الصحة، الوظيفة تخويف الناس".

وغرد حساب باسم "فهد": الحذر ثم الحذر ثم الحذر.. حمانا الله وإياكم".

وعلق حساب آخر: "تعبت نفسيتي من كثر ما بشوف وأقرأ كلام الصحة العالمية".

وكشفت الصحة العالمية، عن تسجيل إجمالي عدد إصابات بلغ 183020 حالة يوم الأحد، خلال 24 ساعة فقط، نقلًا عن "العربية".

الصحة العالمية: كورونا لا يزال خطرا

فيما جددت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها حول فيروس كورونا المستجد، قائلة إن فيروس كورونا المستجد لا يزال يشكّل خطرا، خصوصًا أن وتيرة الجائحة تتسارع.

وتأتي تحذيرات المنظمة العالمية في وقت تستعد فيه بعض الدول إلى تخفيف القيود وإنهاء الإغلاق باستئناف عجلة الحياة عن طريق إعادة حركة العمل والسفر، إلا أن المنظمة الأممية عادت وذكرت بتحذيراتها السابقة من التسرع في رفع إجراءات العزل واستئناف النشاطات اليومية والحركة الاقتصادية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الصحية المطلوبة للحد من تفشي العدوى ثانية، ومؤكدة أن الفيروس المستجد باق معنا فترة طويلة، وفقا لما نشره موقع "العربية".