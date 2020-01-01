بعد تصريحات "الصحة العالمية" بتسارع انتشار كورونا..رواد "تويتر": شغلتها تخوفنا

01:20 ص | الثلاثاء 23 يونيو 2020
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

كتب: منة الصياد

أخبار متعلقة

"الصحة العالمية": لا تنخدعوا كورونا لا يزال خطرا

"الصحة العالمية": لا تنخدعوا كورونا لا يزال خطرا

الصحة العالمية: نكتشف أشياء جديدة عن كورونا كل يوم

الصحة العالمية: نكتشف أشياء جديدة عن كورونا كل يوم

حذرت منها منظمة الصحة العالمية.. ماذا نعرف عن الموجة الثانية لكورونا؟

حذرت منها منظمة الصحة العالمية.. ماذا نعرف عن الموجة الثانية لكورونا؟

الصحة العالمية: تلقينا سلاسل جينية لكورونا الجديد في الصين

الصحة العالمية: تلقينا سلاسل جينية لكورونا الجديد في الصين

بعد تصريحاتها منذ قليل عن تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وإعلانها اليوم الاثنين، عن ارتفاع قياسي في تسجيل المعدلات اليومية للإصابة بالفيروس على مستوى العالم، تصدر هاشتاج بعنوان "الصحة العالمية" موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر".

وعبر عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي عن خوفهم واستيائهم الشديد من التفشي السريع للجائحة العالمية عقب التصريح الأخير للمنظمة العالمية، فغرد حساب باسم "الدوسرية": "الاسم منظمة الصحة، الوظيفة تخويف الناس".

وغرد حساب باسم "فهد": الحذر ثم الحذر ثم الحذر.. حمانا الله وإياكم".

وعلق حساب آخر: "تعبت نفسيتي من كثر ما بشوف وأقرأ كلام الصحة العالمية".

وكشفت الصحة العالمية، عن تسجيل إجمالي عدد إصابات بلغ 183020 حالة يوم الأحد، خلال 24 ساعة فقط، نقلًا عن "العربية".

الصحة العالمية: كورونا لا يزال خطرا

فيما جددت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها حول فيروس كورونا المستجد، قائلة إن فيروس كورونا المستجد لا يزال يشكّل خطرا، خصوصًا أن وتيرة الجائحة تتسارع.

وتأتي تحذيرات المنظمة العالمية في وقت تستعد فيه بعض الدول إلى تخفيف القيود وإنهاء الإغلاق باستئناف عجلة الحياة عن طريق إعادة حركة العمل والسفر، إلا أن المنظمة الأممية عادت وذكرت بتحذيراتها السابقة من التسرع في رفع إجراءات العزل واستئناف النشاطات اليومية والحركة الاقتصادية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الصحية المطلوبة للحد من تفشي العدوى ثانية، ومؤكدة أن الفيروس المستجد باق معنا فترة طويلة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

الأكثر قراءة

احذفها فورا.. 3 تطبيقات تعرض مستخدمي أندرويد للخطر: منها واتساب المزيف

احذفها فورا.. 3 تطبيقات تعرض مستخدمي أندرويد للخطر: منها واتساب المزيف

كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة لمستخدمي أندرويد، إذ يبدو الأمر كما لو أن الباحثين ينشرون كل يوم تفاصيل حول تطبيق مصمم لخداعهم وسرقتهم، وهذا ليس مجرد انطباع، ف
هل يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

هل يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

يجيب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، من خلال حديثه لـ"الوطن"، على تساؤلات العديد من الأشخاص، حول مدى تأثير الفول السوداني على إنقاص الوزن.
صور الزفاف كشفت الأمر..عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير عن طريق الصدفة

صور الزفاف كشفت الأمر..عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير عن طريق الصدفة

ذهبت العروس إلى الطبيب في اليوم التالي، واكتشفت إصابتها بورم خبيث
نفى إصابته بخلل هرموني.. ما التفسير العلمي لحالة نور هشام سليم؟

نفى إصابته بخلل هرموني.. ما التفسير العلمي لحالة نور هشام سليم؟

أثناء استضافة المخرجة إيناس الدغيدي للفنان هشام سليم في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" في 4 مايو الماضي، فاجأ الفنان بأن ابنته "نورا" تحولت إلى نور هشام سليم
بينها تقوية المناعة.. 8 فوائد مذهلة لـ "أوراق الزيتون" على الجسم

بينها تقوية المناعة.. 8 فوائد مذهلة لـ "أوراق الزيتون" على الجسم

تقدم لكم الدكتورة سناء محيي الدين، استشاري علاج طبيعي وتغذية علاجية، من خلال حديثها لـ"الوطن"، فوائد أوراق الزيتون، كالتالي.