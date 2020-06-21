العيلة الفرفوشة رزق.. أسرة تشجع ابنها قبل الامتحان بطريقة مبتكرة

"توت توت توت توت.. شد حيلك يا كتكوت"، بهذه الكلمات المقتبسة من الفيلم الشهير (كتكوت)، ودعت أسرة الطالب، عبدالله هاني، ابنها لترفع من روحه المعنوية قبل الذهاب لآداء امتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت أمس الأحد، بمادة اللغة العربية.

لم يتخيل عبدالله هاني، الطالب بالصف الثالث الثانوي (علمي رياضة)، القاطن في كرداسة، طريقة دعم أسرته، بحسب ما ذكره من خلال حديثه لـ"الوطن": "فاجئوني بطريقة تشجيعهم قبل الامتحان".

وواصل: "الموضوع بدأ أول ما قولتلهم أنا خارج، لقيتهم بيندهوا على بعض قلت عادي، وبمجرد نزولي لقيت أسرتي كلها في البلكونة، وبيغنولي أغنية "شد حيلك يا كتكوت".

سعادة بالغة انتابت قلب "هاني" بمجرد مساندة أهله: "فرحت جدًا لأنها طريقة بتبين هما قد إيه واقفين في ظهري وأكبر داعم ليا".

وعلى عكس طريقة بعض الأهالي في يزيدون من قلق أبنائهم في الثانوية العامة، إلا أن أسرة "هاني" كانت طريقتهم مغايرة تماما، يقول الطالب، "دعمهم ليا قبل ذهابي للامتحان، فرق جدا معايا نفسيا، حاجة خلتني أخرج برا مود الخوف من الامتحان".

واستطرد "هاني" حديثه: "الفكرة اقترحتها أختي حبيبة، هي بتحب الأفكار المجنونة والمبهجة دايمًا، وعلمت أنهم اتفقوا عليها ليلة الامتحان، ليشارك فيها جميع من في المنزل، والدي ووالدتي وإخوتي الخمسة"، مضيفا: "معرفش هيكرروا نفس الطريقة في باقي الامتحانات ولا هيخلوها مفاجأة برضه".

عبدالله هاني: "أختي سبب انتشار الفيديو"

وعن طريقة معرفته بالانتشار الواسع للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، رد "هاني" قائلا: "لما رجعت من الامتحان كانت حبيبة شيرت الفيديو على صفحتها وانتشر بطريقة كبيرة، وقالت لي إني بقيت تريند على السوشيال ميديا، وبعدها بصيت في تليفوني علشان اتأكد".

اخويا رايح يمتحن ثانوية عامة عادي

انا وماما واخواتي ف البلكونه pic.twitter.com/dIUXZnYaK8 — H' (@habebahany7) June 21, 2020

أما بالنسبة لأحداث يومه في أولى اختبارات الثانوية العامة، قال "هاني": "الحمد لله اليوم عدى على خير، والطلبة كلهم كانوا ملتزمين"، موضحًا "المشكلة كلها كانت في أولياء الأمور اللي كانوا متجمعين قدام المدرسة في انتظار أبنائهم، وده عملنا زحام وتكدس وقت الخروج من المدرسة".