بينها تقوية المناعة.. 8 فوائد مذهلة لـ "أوراق الزيتون" على الجسم

يبحث المواطنون في جميع العالم عن فيتامينات أو أطعمة تساعد على تقوية جهاز المناعة، خاصة بعدما أصبحت قوة الجهاز المناعي للشخص هي الوسيلة الوحيدة للتعافي من فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم التوصل إلى لقاح يقي من المرض حتى الآن.

ولم تقف فوائد الزيتون عند ثماره أو زيت الزيتون فقط، بل أن أوراق الزيتون لديها العديد من الفوائد الطبيعية، والتي أبرزها "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن موقع "فيت كاندي" في 6 فوائد، وهي: " تقوية المناعة، مضاد للالتهابات، التحكم في ارتفاع ضغط الدم، مسكن للآلام، منع التدهور المعرفي، فقدان الوزن".

الدكتورة سناء توضح فوائد أوراق الزيتون المتعددة

قدمت الدكتورة سناء محيي الدين، استشاري علاج طبيعي وتغذية علاجية في أحد المراكز بمنطقة حدائق القبة، من خلال حديثها لـ"الوطن"، فوائد أوراق الزيتون، نرصدها لكم في السطور التالية:

1- تقوية المناعة

يعمل على دعم الجهاز المناعي، وزيادة الطاقة، حيث يحتوي ورق الزيتون على خصائص مضادة للفيروسات، مما يمنحها القدرة على التقليل من نزلات البرد ومحاربة الفيروسات التي تسبب الإنفلونزا وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي.

2- خفض ضغط الدم

تغلي أوراق الزيتون، وتترك لتبرد، وتشرب علي الريق، حيث تساعد على خفض ضغط الدم، وتوسيع الشريان نتيجه تسييح الدهون.

3- إنقاص الوزن

أما بالنسبة للتخسيس، يساعد على تسييح الدهون المتراكمة في الشرايين.

4- يقلل من الزهايمر

الزهايمر بيجي من تصلب الشرايين في المخ، ويقلل استخدام ورق الزيتون من حدوث الاضطرابات المرتبطة بالعمر كالخرف ومرض الزهايمر، ويحمي الدماغ أيضًا من فقدان الذاكرة.

5- مضاد للالتهابات

تعد أوراق الزيتون مضاد قوي للالتهابات، خاصة عندما تجفف وتخلط بزيت الزيتون مع ملعقة عسل نحل، تساعد على تلائم الجروح، والقضاء على الخشونة وآلام المفاصل.

6- صحة القلب والأوعية الدموية

تساعد أوراق الزيتون على تقليل مستويات الكوليستيرول الضار، كما يساهم في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

7- التقليل من خطر مرض السرطان

يساعد على مكافحة مرض السرطان، نظرًا لقدرته على إيقاف العملية التي تحفز نمو الأورام، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تكاثر الخلايا المرتبطة بالورم، مثل: "سرطان الثدي، وسرطان المثانة البولية، وسرطان الدماغ".

8- القضاء على الالتهابات البكتيرية والفطرية

تساهم أوراق الزيتون في مكافحة الالتهابات، مثل: "التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب الكبد، والملاريا.