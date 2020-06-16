بالفيديو.. أسد طليق يثير الرعب في شوارع كاليفورنيا قبل اصطياده

04:08 ص | الإثنين 22 يونيو 2020
أسد- صورة أرشيفية

أسد- صورة أرشيفية

كتب: رامي مصطفى

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استطاع مسؤولو الحياة البرية في كاليفورنيا، اصطياد شبل أسد جبلي شوهد وهو يتجول بحرية في شوارع وسط مدينة سان فرانسيسكو، يوم الخميس الماضي.

وتداول نشطاء عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقاطع فيديو لتجول الأسد الصغير بحرية في شوارع سان فرانسيسكو، ما أثار الذعر بين المواطنين.

وجرى فحص الشبل في حديقة حيوانات أوكلاند عقب القبض عليه، ليتبين أنه يزن 50 رطلًا حيث يعتقد أنه أقل من عامين، وهو من فصيلة "أسد الجبال"، قبل أن يطلقها مسئولو البرية في كاليفورنيا في محمية برية، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز".

ورجحت السلطات أن يكون الأسد قد تسبب في قتل 3 جرابيات قبل القبض عليه، بعدما كشفت حديقة حيوان سان فرانسيسكو، أنه تم العثور على ثلاث جرابات ماتوا في وقت سابق من الأسبوع في أقفاصهم الخارجية.

وذكرت قناة "KTVU" التابعة لـ"فوكس نيوز"، إن حديقة حيوان سان فرانسيسكو، أعلنت إن النتائج تشير إلى أن وفاة اثنين من حيوان "الوالارو"، و"الكنغر الأحمر"، بسبب حيوان بري آكل للحوم.

وتجري حديقة الحيوان التحقيقات للكشف عما إذا كان الشبل الذي قبض عليه الخميس الماضي، هو الجاني في تلك الوقائع أم لا.

 

 

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