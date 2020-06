بالفيديو.. أسد طليق يثير الرعب في شوارع كاليفورنيا قبل اصطياده

استطاع مسؤولو الحياة البرية في كاليفورنيا، اصطياد شبل أسد جبلي شوهد وهو يتجول بحرية في شوارع وسط مدينة سان فرانسيسكو، يوم الخميس الماضي.

وتداول نشطاء عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقاطع فيديو لتجول الأسد الصغير بحرية في شوارع سان فرانسيسكو، ما أثار الذعر بين المواطنين.

وجرى فحص الشبل في حديقة حيوانات أوكلاند عقب القبض عليه، ليتبين أنه يزن 50 رطلًا حيث يعتقد أنه أقل من عامين، وهو من فصيلة "أسد الجبال"، قبل أن يطلقها مسئولو البرية في كاليفورنيا في محمية برية، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز".

At around 12:30 am I spotted a mountain lion roaming the streets of Russian Hill. I followed from inside my car and lost visual contact near intersection of Greenwich and Jones. Be safe when walking alone at night or when walking your pets. I reported the sighting to @SFPD pic.twitter.com/xlreghRSaJ