بالفيديو.. أسد طليق يثير الرعب في شوارع كاليفورنيا قبل اصطياده

استطاع مسؤولو الحياة البرية في كاليفورنيا، اصطياد شبل أسد جبلي شوهد وهو يتجول بحرية في شوارع وسط مدينة سان فرانسيسكو، يوم الخميس الماضي.

وتداول نشطاء عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقاطع فيديو لتجول الأسد الصغير بحرية في شوارع سان فرانسيسكو، ما أثار الذعر بين المواطنين.

وجرى فحص الشبل في حديقة حيوانات أوكلاند عقب القبض عليه، ليتبين أنه يزن 50 رطلًا حيث يعتقد أنه أقل من عامين، وهو من فصيلة "أسد الجبال"، قبل أن يطلقها مسئولو البرية في كاليفورنيا في محمية برية، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز".

At around 12:30 am I spotted a mountain lion roaming the streets of Russian Hill. I followed from inside my car and lost visual contact near intersection of Greenwich and Jones. Be safe when walking alone at night or when walking your pets. I reported the sighting to @SFPD pic.twitter.com/xlreghRSaJ — Fernando Robles (@Ing_Fehr) June 16, 2020

ورجحت السلطات أن يكون الأسد قد تسبب في قتل 3 جرابيات قبل القبض عليه، بعدما كشفت حديقة حيوان سان فرانسيسكو، أنه تم العثور على ثلاث جرابات ماتوا في وقت سابق من الأسبوع في أقفاصهم الخارجية.

وذكرت قناة "KTVU" التابعة لـ"فوكس نيوز"، إن حديقة حيوان سان فرانسيسكو، أعلنت إن النتائج تشير إلى أن وفاة اثنين من حيوان "الوالارو"، و"الكنغر الأحمر"، بسبب حيوان بري آكل للحوم.

APOCALYPSE COMING? A mountain lion was spotted strolling along the Embarcadero and in SF's Russian Hill neighborhood overnight. https://t.co/7AzuNqvgFn pic.twitter.com/VygTHzqJ8u — ABC7 News (@abc7newsbayarea) June 16, 2020

وتجري حديقة الحيوان التحقيقات للكشف عما إذا كان الشبل الذي قبض عليه الخميس الماضي، هو الجاني في تلك الوقائع أم لا.