"تكسير ومحاولة تسريب".. حيل طلاب الثانوية في أول يوم بالامتحانات

انطلقت أول أيام امتحانات الثانوية العامة، الأحد، والتي شهدت العديد من الحيل الجديدة للطلاب في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتباينت الحيل لدى الطلاب، ما بين محاولة تسريب الامتحان إلى تحطيم آخرين لإحدى اللجان، لذلك نرصد لكم في السطور التالية، أبرز حيل طلاب الثانوية العامة في أول يوم بالامتحانات.

طلاب يحاولون تسريب الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن بعض الطلاب سُمح لهم بالدخول بهواتف محمولة للجان وصوروا ورقة الأسئلة وأرسلوها للخارج لحلها.

وأشار إلى، أنه تم ضبط هؤلاء الطلاب وتقرر عقابهم بسبب الغش وتقرر فصل المراقبين المسؤولين عنهم بشكل نهائي.

طلاب يقومون بتكسير لجنة الامتحانات

وذكر الدكتور طارق شوقي، أن بعض الطلاب قاموا بتكسير لجنة الامتحان بالثانوية العامة بكفر الشيخ لانتقال لجنتهم، ما صعب عليهم الغش لافتًا إلى أنه تقرر فصل هؤلاء الطلاب بشكل نهائي بسبب سلوكهم.

طالب يمزق ورقة الامتحان

وكشف مصدر في مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه جرى إحالة طالب للشؤون القانونية، بعد تمزيقه ورقة إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، بلجان مدرسة كفر سعد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

كتابة المناهج على الحوائط

قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمطالبة رئيس لجنة نقادة الثانوية بنين بمسح كتابات، وهي عبارة عن أجزاء من بعض المناهج، وذلك أثناء تفقد لجان الامتحانات.

وطالب محافظ قنا، بطلاء الحوائط داخل اللجان أثناء تفقد مدارس الثانوية العامة بمركز نقادة، بعد رصد المحافظ وجود إجابات على الحوائط قبل ساعة من دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية التى تجرى بالمحافظة.