"تكسير ومحاولة تسريب".. حيل طلاب الثانوية في أول يوم بالامتحانات

05:02 ص | الإثنين 22 يونيو 2020
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

رئيس هيئة التأمين الصحي: 29 حالة اشتباه كورونا بين طلاب الثانوية العامة

رئيس هيئة التأمين الصحي: 29 حالة اشتباه كورونا بين طلاب الثانوية العامة

لطلاب الثانوية العامة.. أرقام غرف العمليات المركزية لشكاوى الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. أرقام غرف العمليات المركزية لشكاوى الامتحانات

طارق شوقي: لو نظام الثانوية العامة تراكميا كان نفعنا النهاردة

طارق شوقي: لو نظام الثانوية العامة تراكميا كان نفعنا النهاردة

محافظ كفر الشيخ: فصل 4 طلاب في واقعة شغب لجنة الثانوية العامة

محافظ كفر الشيخ: فصل 4 طلاب في واقعة شغب لجنة الثانوية العامة

انطلقت أول أيام امتحانات الثانوية العامة، الأحد، والتي شهدت العديد من الحيل الجديدة للطلاب في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتباينت الحيل لدى الطلاب، ما بين محاولة تسريب الامتحان إلى تحطيم آخرين لإحدى اللجان، لذلك نرصد لكم في السطور التالية، أبرز حيل طلاب الثانوية العامة في أول يوم بالامتحانات.

طلاب يحاولون تسريب الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن بعض الطلاب سُمح لهم بالدخول بهواتف محمولة للجان وصوروا ورقة الأسئلة وأرسلوها للخارج لحلها.

وأشار إلى، أنه تم ضبط هؤلاء الطلاب وتقرر عقابهم بسبب الغش وتقرر فصل المراقبين المسؤولين عنهم بشكل نهائي.

طلاب يقومون بتكسير لجنة الامتحانات

وذكر الدكتور طارق شوقي، أن بعض الطلاب قاموا بتكسير لجنة الامتحان بالثانوية العامة بكفر الشيخ لانتقال لجنتهم، ما صعب عليهم الغش لافتًا إلى أنه تقرر فصل هؤلاء الطلاب بشكل نهائي بسبب سلوكهم.

طالب يمزق ورقة الامتحان

وكشف مصدر في مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه جرى إحالة طالب للشؤون القانونية، بعد تمزيقه ورقة إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، بلجان مدرسة كفر سعد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

كتابة المناهج على الحوائط

قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمطالبة رئيس لجنة نقادة الثانوية بنين بمسح كتابات، وهي عبارة عن أجزاء من بعض المناهج، وذلك أثناء تفقد لجان الامتحانات.

وطالب محافظ قنا، بطلاء الحوائط داخل اللجان أثناء تفقد مدارس الثانوية العامة بمركز نقادة، بعد رصد المحافظ وجود إجابات على الحوائط قبل ساعة من دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية التى تجرى بالمحافظة.

الأكثر قراءة

لمستخدمي أندرويد.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك: "هيخسرك فلوسك"

لمستخدمي أندرويد.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك: "هيخسرك فلوسك"

صدر تحذير جديد لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم، من تطبيق خبيث موجود على متجر "جوجل بلاي" يمكنه محو الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة.
حضور فني مبهر وغياب إعلامي محير.. عبلة كامل فين؟

حضور فني مبهر وغياب إعلامي محير.. عبلة كامل فين؟

لماذا لا تظهر عبر كامل في أي لقاءات اعلامية أو مناسبات اجتماعية ؟"الوطن" حاولت الإجابة من خلال التواصل مع عدد من الفنانين والكتاب والنقاد الذين تعاونوا معها
تسبب في إصابة 10 أسر بالسويس.. كيف تتجنب عدوى كورونا بسبب الدليفري؟

تسبب في إصابة 10 أسر بالسويس.. كيف تتجنب عدوى كورونا بسبب الدليفري؟

ومع الواقعة، واضطرار البعض على طلب الوجبات السريعة أو الأدوية أو المنتجات الضرورية داخل المنزل، يطرح تساؤل عن كيفية التعامل مع عامل "الدليفري"
صور الزفاف كشفت الأمر..عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير عن طريق الصدفة

صور الزفاف كشفت الأمر..عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير عن طريق الصدفة

ذهبت العروس إلى الطبيب في اليوم التالي، واكتشفت إصابتها بورم خبيث
"نقاش وجرسون".. 10 فنانين عملوا في مهن غير متوقعة آخرهم حسين حجاج

"نقاش وجرسون".. 10 فنانين عملوا في مهن غير متوقعة آخرهم حسين حجاج

كان آخرهم الفنان حسين أبو حجاج، لذلك نرصد لكم أبرز 10 فنانين قاموا بالعمل في مهن أخرى غير التمثيل، في التقرير التالي.