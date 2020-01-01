احذفها فورا.. 3 تطبيقات تعرض مستخدمي أندرويد للخطر: منها واتساب المزيف

كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة لمستخدمي أندرويد، إذ يبدو الأمر كما لو أن الباحثين ينشرون كل يوم تفاصيل حول تطبيق مصمم لخداعهم وسرقتهم، وهذا ليس مجرد انطباع، فوفقًا لدراسة صدرت عن شركة الأمن السيبراني Upstream، تضاعف عدد تطبيقات أندرويد الخبيثة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

والآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يتوخى مالكو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الحذر بشأن ما يحملونه من متجر "جوجل بلاي" ومستودعات التطبيقات الشائعة الأخرى لهواتفهم أو أجهزتهم اللوحية.

وتدرك جوجل هذه المشكلة وأسست تحالف للدفاع في أواخر العام الماضي بمساعدة شركات الأمن مثل ESET وLookout وZimperium للمساعدة في اكتشاف التطبيقات السيئة قبل أن تُطرح في متجرها، إذ يعمل أندرويد الآن على أكثر من 2.5 مليار جهاز، مما يجعله هدفًا جذابًا للغاية للهاكرز والذين يتطلعون إلى كسب المال.

لسوء الحظ، على الرغم من الجهود المتزايدة من جوجل وتحالفها الدفاعي، يبدو أن عدد التطبيقات الضارة التي تشق طريقها إلى متجر "بلاي" لا يزال في ارتفاع مستمر، وبالإضافة إلى التحذير من الانتشار المتزايد للتطبيقات السيئة، حذر أحدث تقرير من شركة Upstream للأمن السيبراني من برامج محددة يجب أن يزيلها المستخدمون من هواتفهم فورا، لأنها تستغلهم أسوء استغلال وتحقق عائدات مادية من وراء ظهورهم وتعرضهم للخطر.

تطبيقات واتساب المزيفة

واتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم، لذا صار هدفا شائعا للمحتالين عبر الإنترنت، وهناك عدد من الإصدارات المزيفة منه على متجر "جوجل بلاي" لجذب الاهتمام، معظم هذه التطبيقات تقدم ميزات فريدة لا يمكنك الحصول عليها من تطبيق الدردشة الرسمي المملوك لـ فيسبوك، بما في ذلك القدرة على استخدام أنماط نصية جديدة في حالة واتساب وإضافة أقفال أمان إضافية إلى التطبيق وقراءة الرسائل دون علم المرسل والمزيد.

يحاول كل تطبيق من هذه التطبيقات نسخ شعار واتساب الأخضر في الصورة المصغرة لإعطاء الانطباع بأنه شرعي، لكن لا تنخدع، وتحاول جوجل إزالة هذه التطبيقات بشكل منتظم، ولكن إذا كان لديك تطبيق منهم وخصوصا ما يسمى "WhatsApp wannabe"، فقم بإزالته على الفور.

VivaVideo

قبل بضعة أشهر، ادعى خبراء الأمن في شركة VPNPro أن تطبيق الفيديو الشهير هذا يطلب "أذونات خطيرة" قبل أن يتمكن المستخدمون من استخدام البرنامج، وتتضمن هذه الأذونات القدرة على قراءة وكتابة الملفات إلى محركات الأقراص الخارجية من هاتفك الذكي.

وحقق تطبيق VivaVideo، الذي طورته الشركة الصينية QuVideo Inc، حوالي 100 مليون عملية تثبيت، ونشرت نفس الشركة العديد من التطبيقات الأخرى، مثل SlidePlus، مع أذونات متداخلة مماثلة يمكن أن تسمح للتطبيق بأداء غامض ربما يسبب السرقة لمستخدميه.

SnapTube

أصبح هذا التطبيق بسرعة أحد أكثر التطبيقات شهرة، مع وجود أكثر من 40 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم، ولكن اكتشف خبراء الأمن أن Snaptube له ملايين المعاملات المشبوهة التي تتم من وراء ظهور المستخدمين.

طور التطبيق شركة مقرها الصين تسمى Mobiuspace، ومن المفترض أنه يمنح المستخدمين القدرة على تنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب وفيسبوك، ، ولكن وفقًا لتقرير Upstream، يعرض التطبيق إعلانات غير مرئية، مما يؤدي إلى إنشاء نقرات ومشتريات دون علم المستخدم.

وإذا كان لا يزال لديك هذا التطبيق على هاتفك الذكي، فإن المحتالين عبر الإنترنت يستخدمون جهازك لتوليد إيرادات إعلانية لأنفسهم، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء جهازك، وعلى الرغم من أن جوجل أزالت التطبيق من متجر بلاي، إلا أن ذلك لن يؤدي إلى إلغاء تثبيت البرنامج من هاتفك، ستحتاج إلى القيام بذلك بنفسك.