بحثا عن الإنترنت.. طالب يلجأ إلى تسلق الجبال (فيديو)

09:10 م | الأحد 21 يونيو 2020
الإنترنت

الإنترنت

كتب: وكالات

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لجأت العديد من المدارس والجامعات إلى التعليم الإلكتروني، وذلك كحل بديل في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وعلى الرغم انه يمثل حماية للطلاب، إلا أنه يضع آخرون في أزمة بسبب صعوبة وصول شبكة الإنترنت إليهم بالسرعة المطلوبة.

ويمثل هذا الأمر تحديا كبيرا للطلاب في المناطق النائية، التي لا يتوافر فيها تغطية تسمح لأجهزة الاتصالات بالتقاط إشارة الإنترنت، بحسب موقع هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، الذي أشار إلى أن أحد الطلاب الباكستانيين يتسلق الجبال كل يوم ليستطيع التقاط إشارة الإنترنت على حاسوبه المحمول، وفقا لما نقله موقع "سبوتنيك" الروسي.

وعلى رغم أن توفير الوقت والجهد واحدا من أهم مميزات التعليم "أون لاين"، إلا أن عدم توافر خدمة الإنترنت يجعل الطالب الباكستاني، سيف الله، مجبرا على قطع مسافات طويلة كل يوم للالتحاق بفصله التعليمي عبر الإنترنت".

وصرح سيف الله، الذي يدرس العلوم السياسية في جامعة بيشاور، إن جامعته أطلقت خدمة التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه يقيم في منطقة نائية في باكستان وأن تسلق الجبال هو الطريقة الوحيدة لالتقاط إشارة الإنترنت.

وجدير بالذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى في مدينة "ووهان" الصينية في نهاية ديسمبر الماضي، قبل أن يتحول إلى جائحة عالمية.

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