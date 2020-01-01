نفى إصابته بخلل هرموني.. ما التفسير العلمي لحالة نور هشام سليم؟

أثناء استضافة المخرجة إيناس الدغيدي للفنان هشام سليم في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" في 4 مايو الماضي، فاجأ الفنان الجميع بأن ابنته "نورا" تحولت إلى ذكر وأصبح اسمها "نور هشام سليم ".

وبرز اسم الفنان هشام سليم إلى ساحة الجدال مجددا اليوم، بعدما نشر ابنه "نور" مقطع فيديو (استوري) عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلنا فيه أنه متحول جنسيا وليس عابرا جنسيا مثلما ذكر من قبل.

وأكد نور هشام سليم أن العمليات التي أجراها ليصبح رجلا كانت تحولا جنسيا وليس عبورا كما زعم مسبقا، متابعا: "مكنش عندي خلل هرموني ولا إنترسكس.. فأنا قدام ربنا اللي عملته ده غلط.. وأنتم ماشيين حبيبي يا نور.. واعمل اللي تحبه".

ما التفسير العلمي لحالة نور هشام سليم ؟

وعن الفرق بين المتحول الجنسي والعابر الجنسي بعد إعلان نور هشام سليم الأخير، أوضح محمد هاني استشاري الصحة النفسية من خلال حديثه لـ"الوطن"، أن المتحول الجنسي يكون فيه الشخص رافضا وجود الحالة التي خلق عليها فعلى سبيل المثال تكون أثنى ولكن من داخلها هناك اضطرابات نفسية تجعلها ترفض تقبل كونها أنثى وتميل إلى الذكورة ولذلك تلجأ إلى العمليات الجراحية من أجل التحول إلى الطرف الآخر.

المتحول الجنسي

وشرح "هاني" أن الشخص يكون رافضا وغير متقبل للشكل الذي عليه ولذلك يلجأ إلى العمليات الجراحية من أجل التحول للشكل الذي يميل إليه، وذلك ما يعرف باسم التحول الجنسي (transgender).

وأن الشخص نفسيا رافض لشكله وغير متقبله فيما يعرف باسم "الاضطرابات النفسية"، ولكنه لا يتم تأهيله نفسيا من أجل إجراء ذلك النوع من العمليات لأنه اتخذ قراره بنفسه وواثق ولا يوجد لديه عيب خلقي أو خلل جسماني أي يتحول جنسيا بإرادته.

العابر الجنسي

يكون الشخص مولودا ذكرا ولكن لديه خلل هرموني تعطيه أشياء أنثوية ولا يعرف هويته الحقيقة، ولذلك عليه الاختيار بين كونه ذكر بإزالة الأشياء الزائدة واتخاذ الشكل الغالب، ولذلك يعرف باسم العابر أي يعبر من شيء إلى شيء آخر (العبور إلى الجنس الآخر).

ويخضع هؤلاء الأشخاص إلى تأهيل نفسي من أجل تقبل شكلهم الجديد وتمهيدهم للتعامل بهوية جديدة.

وأكد "هاني" أن الشخص في الحالتين سواء كان لديه اضطرابات نفسية أو خلل هرموني يكون الأمر لديهم صعبا للغاية ويشبه المرض، حيث إن الشخص يكون لديه ميول للجنس الآخر أي ذكر ولديه ميول أنثوية والعكس ويؤثر ذلك على تعاملاتهم مع الآخرين وتقبل المجتمع لهم.

كيف تتم عملية التحول الجنسي؟

أوضح الدكتور عمرو النجاري، أستاذ جراحة التجميل بطب قصر العيني في حديثه لـ"الوطن"، أن الاضطرابات الجنسية لها نوعان الأول هو الجنس البيني أو فيما يعرف باسم "الأنترسكس"، ويكون الشخص في الحالة لديه خلل في الكروموسومات الخاصة بتحديد جنس الجنين، ولذلك يولد الجنين وصفات الجنسية غير مكتملة لديه.

ويكون الطفل من داخله شيء وظاهره شيء آخر نظرا لخلل الكروموسومات والذي تسبب في خلل هرموني لديه، ودائما ما ينظر الأطباء إلى الكروموسومات الداخلية وهي التي تحدد جنس الشخص أي إذا كانت الكروموسمات الخارجية تشير للذكورة والداخليه أنثوية فسيجد نفسه يميل للميول الأنثوية، ويظل الأمر كذلك حتى مرحلة البلوغ ثم يبدأ الأمر في التفاقم لديه.

ودايما ما يكون هناك عدم اكتمال للأعضاء التناسلية سواء كان ذكر أو أنثى .

أما النوع الأخر فشرح "النجاري" أن الشخص يكون لديه نوع من الاضطراب العقلي الجنسي، أي أن الطفل هو جنين وينمو في رحم والدته يبدأ مخه في التكون في أخر ثلاثة أشهر، وهناك أمهات تأخذ أدوية خاتطئة أو أغذية مليئة بالهرمونات، ما يؤدي إلى أن الإشارات الجنسية التي تصل إلى مخ الجنين مغايرة للحقيقة.

وهؤلاء الأشخاص يولدون كاملين سواء ذكر أو أنثى لا يوجد لديهم أي خلل عضوي أو جنسي في الكروموسوم ولكن عقلها رافضا لجنسها.

واكد أستاذ جراحة التجميل أن بالنسبة للنوع يكون الأمر أيضا خارجا عن إعرادتهم لأنهم يعانون من مرض عقلي يجعلهم غير متقلبين لشكلهم الحالي.

شروط إجراء عمليات التحول الجنسي

ذكر "النجاري" أن الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب العقلي الجنسي، لا يتم الموافقة على تحويلهم للجنس الأخر لان المشكلة لديهم ليست فتكون البنت مكتملة الأنوثة والذكر كذلك مكتمل الذكورة، وذلك ضد الشرع.

ولابد لشخص من النوع الثاني والذي يعاني من الجنس البيني أو خلل الكروموسومات الذي أدى لخلل الهرمون.، أن يأتي بموافقة من عدة جهات ويعرض على لجنة طبية متخصصة من وزارة الصحة واستشارات نفسية وتحليل للكروموسومات بالإضافة إلى موافقة دار الإفتاء المصرية على عملية التحويل الجنسي.

خطوات إجراء عملية التحول الجنسي

شرح أستاذ جراحة التجميل بطب القصر العيني، أن الشخص الذي يعاني من خلل الهرمونات (الجنس البيني)، لابد وأن يخضع أولا للعلاج النفسي فترة زمنية من 6 شهور إلى سنتين تأهيل له ليتحول الجنس الأخر فيما يعرف باسم (التأهيل المجتمعي) أي كيفية التعامل مع المجتمع ومواجهة ردود أفععال الناس.

وبعد التأهيل النفسي ياتي العلاج بالهرمونات، حيث يكون الولد على سبيل المثال ليست لديه الأعضاء الذكورية كاملة، فيعطيه الأطباء هرمونات أنوثة لمدة 6 أشهر قبل إجراء التدخل الجراحي، أو هرمونات الذكورة في الجنس الأخر ويكون ذلك بمثابة تحضير الجسم للنوع الأخر مثل الشعر الموجود على الصدر أو الحلمات.

وتكون الخطوة الأخيرة هي التدخل الجراحي، ولكن لا يمكن في تلك الحالات للأنثى أن تحمل بسبب عدم تكون رحم في أغلب الحالات أو الذكر أن يكون أب أو يمارسا العلاقات الحميمة بشكل طبيعي أي لا يوجد إنجاب.

وأكد "النجاري" أن الشخص إذا كانت لديه مشكلة في الكروموسومات في التكوين لن تكون لديه القدرة على الإنجاب حتى لو تحول إلى الجنس الآخر، ولكن لو كان الشخص يعاني من الاضطراب العقلي الجنسي يمكن أن ينجب بشكل طبيعي.

وشدد على أن إجراء عمليات التحويل الجنسي للأشخاص الذين يعانون من اضطراب عقلي جنسي مجرم، ولا توجد أي مستشفى سواء خاصة أو عامة أو أي طبيب في مصر يمكنه إجراء العملية للأشخاص من ذلك النوع، لأنه شرعا وقانونا لا يجوز.