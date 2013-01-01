"خاف من الحسد".. الملياردير إيلون ماسك بدأ بالتخلص من جميع ممتلكاته

10:56 م | الأحد 21 يونيو 2020
إيلون ماسك

إيلون ماسك

كتب: وكالات

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فاجأ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، رئيس شركة سبيس إكس للفضاء، الجميع ببيع أحد منازله التي يمتلكها بمبلغ 29 مليون دولار، في خطوة أولى لبيع كل ممتلكاته المادية.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" باع منزله الواقع في منطقة "بيل أير" في لوس أنجلوس إلى شركة يتملكها الملياردير الصيني وليام دينج، مؤسس ورئيس شركة ألعاب الإنترنت "نت إيز إنك" NetEase Inc.

وكان "ماسك" قد أعلن في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، الشهر الماضي، إنه ينوي بيع منزله، وقال في تغريدته: "سأبيع جميع ممتلكاتي المادية تقريبا، ولن أمتلك أي منزل".

ووضع شرطا واحدا للبيع، قائلا: "أنا أملك منزل الممثل الكوميدي الأميركي جين وايلدر القديم، لا يمكن لمن يشتريه أن يهدمه أو يفقده روحه".

وفي مايو الماضي، قال "ماسك"، خلال مقابلة مع جو روجان في برنامج عبر البودكاست: "أعتقد أن الممتلكات تقلل من شأن المرء، وهي منطلق أيضا للتهجم وتوجيه الانتقادات، فالناس عادة يقولون لك: أيها الملياردير، لديك كل هذه الأشياء!".

 وتابع: "حسناً، الآن ليس لدي كل هذه الأشياء الآن ماذا ستفعلون؟".

وأشار "ماسك"، الذي يبلغ إجمالي ثروته حوالى 38 مليار دولار، إلى أنه اشترى منزل وايلدر في عام 2013، لأنه كان يقع بجوار منزله الرئيسي في المنطقة، وكان يرمي لهدم البناء لإفساح المجال لبناء قصر أكبر وأحدث، مضيفا أنه بعد شرائه المنزل، قرر عدم هدمه حفاظا على روح جين وايلدر.

ولم يتضح فيما إذا كان المنزل المباع هو منزل جين وايلدر أو مسكن ماسك الرئيسي، ولكن في الوقت الذي أعلن فيه ماسك عن نيته بيع جميع ممتلكاته، أشار إلى أنه يتطلع إلى بيع منزله في منطقة بيل إير بمبلغ 39.5 مليون دولار، وفقًا لما أورده موقع هوليوود ريبورتر.

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