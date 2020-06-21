صناديق بـ3 أضلاع.. مدرس يبتكر حيلة جديدة ليحمي تلاميذه من كورونا

10:42 م | الأحد 21 يونيو 2020
كورونا

كورونا

كتب: وكالات

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يعتزم عدد من دول العالم استئناف الدراسة في المدارس والجامعات بشكل تدريجي، وفتح الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا التاجي المستجد، مع توفير الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب، ولكن انخفاض القدرات المالية يجعل بعض الدول تبحث عن حلول بديلة.

ورصد موقع "دويتشه فيله"، عبر مقطع فيديو، طريقة مبتكرة لمدرس في جنوب أفريقيا استطاع إنشاء عوازل بلاستيكية بين كل طالب وآخر بأدوات بسيطة، لتكون حلا يوفر لهم الحماية ويسمح لهم باستئناف الدراسة بأمان.

الفيديو سُجل في المدرسة موجود في مدينة "كيب تاون" التي تقع بجنوب أفريقيا، حيث تعاني المدارس من صغر الفصول الدراسية، وهو ما يعني أن توفير التباعد الاجتماعي يمثل تحديا بالنسبة لهم.

ونجح مدرس في المدرسة اسمه مارتين ليكس في التغلب على هذه المشكلة بشكل ما، إذ بحث عن حل بديل بطريقة مبتكرة تتلخص في إقامة صندوق بـ3 أضلاع حول كل طالب لجعله منفصلا عن الآخرين.

وذكر المدرس مارتين أليكس "ليس لدينا المال اللازم للإنفاق على تدابير حماية الطلاب، وليس لدينا مساحات كبيرة لتحقيق التباعد الاجتماعي، لذلك فكرنا في هذا الحل، لاستئناف الدراسة وحماية الطلاب".

جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تخطى 8.8 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 464 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي. 

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