صناديق بـ3 أضلاع.. مدرس يبتكر حيلة جديدة ليحمي تلاميذه من كورونا

يعتزم عدد من دول العالم استئناف الدراسة في المدارس والجامعات بشكل تدريجي، وفتح الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا التاجي المستجد، مع توفير الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب، ولكن انخفاض القدرات المالية يجعل بعض الدول تبحث عن حلول بديلة.

ورصد موقع "دويتشه فيله"، عبر مقطع فيديو، طريقة مبتكرة لمدرس في جنوب أفريقيا استطاع إنشاء عوازل بلاستيكية بين كل طالب وآخر بأدوات بسيطة، لتكون حلا يوفر لهم الحماية ويسمح لهم باستئناف الدراسة بأمان.

الفيديو سُجل في المدرسة موجود في مدينة "كيب تاون" التي تقع بجنوب أفريقيا، حيث تعاني المدارس من صغر الفصول الدراسية، وهو ما يعني أن توفير التباعد الاجتماعي يمثل تحديا بالنسبة لهم.

ونجح مدرس في المدرسة اسمه مارتين ليكس في التغلب على هذه المشكلة بشكل ما، إذ بحث عن حل بديل بطريقة مبتكرة تتلخص في إقامة صندوق بـ3 أضلاع حول كل طالب لجعله منفصلا عن الآخرين.

Teachers in South Africa have come up with a DIY solution to shield their students from the #coronavirus. pic.twitter.com/ZgVuvitqtc