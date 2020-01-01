"اتجوزوا ولا ما اتجوزوش؟".. جدل حول علاقة العندليب والسندريلا

السندريلا والعندليب.. ثنائي ما زال يتصدر اسمهما الساحة الإعلامية والفنية رغم رحيلهما منذ سنوات، وتزامنا مع ذكرى ميلاد الفنان عبدالحليم حافظ، والذي يصادف ذكرى وفاة سعاد حسني، يتجدد الحديث والجدل حول طبيعة العلاقة بينهما وزواجهما.

جدل بين عائلة السندريلا والعندليب حول زواجهما

ففي ذكراهما، تحدث محمد شبانة، ابن شقيق العندليب ، عن كيفية علاقته بسعاد حسني، قائلا لـ"الوطن" إن هناك إثباتا سيطرحه قريبا في كل مكان وهو تسجيلات بصوت عبدالحليم حافظ يقول فيه إنه لم يتزوج سعاد حسني، مضيفا: "كنت ساكت كل هذه المدة لأن الموضوع به خصوصية ولكن بعد أن ظهر عدد كبير في الإعلام يؤكدون زواجهما مثل الإعلامي مفيد فوزي، فهنا قررنا نحن عائلة وورثة عبد الحليم أن نظهر هذه التسجيلات، فالتسجيلات كانت على شريط كاسيت وسافرت اليونان أواخر العام الماضي لضبط الصوت وحتى لا يتم سرقتها أو تسريبها هنا قبل أن أجهزها".

من جانب آخر، أكدت جنجاه، شقيقة السندريلا، لـ"الوطن"، إن سعاد بالفعل تزوجت من العندليب، ونحتفظ بقسيمة الزواج التي نشرتها في كتاب "سعاد وأسرار الجريمة"، مضيفة: "لا أدري لماذا كل الجدل في هذا الموضوع حتى الآن ومن يرى أنهم لم يتزوجوا براحتهم، نحن لم نحجر على رأي أحد".

فيما كشف عصام حسني، الطبيب الخاص للفنانة الراحلة سعاد حسني، المتخصص في التخدير وعلاج الأورام، عن علمه بزواج سعاد حسني، من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وقال حسني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامجه "آخر الأسبوع"، المُذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، إن الراحلة تزوجت من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ: "حكت لي العديد من الأشياء عن حياتها الخاصة، وأكدت لي خبر زواجها من العندليب، ووضحت لي سبب عدم إعلان الزواج".

طبيب سعاد حسني يكشف ما أزعجها من عبدالحليم حافظ أثناء زواجهما عرفيا

الأمر نفسه، أوضحه الدكتور عصام عبدالصمد طبيب الفنانة سعاد حسني خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية صدى البلد، لافتا إلى أن سعاد حسني قالت له بنفسها على موضوع زواجها عرفيا من عبدالحليم: "سعاد حسني وعبدالحليم حافظ، كانا يحبان بعضهما لكن الفكرة أنه كان عاوز يخفيها لفترة عن معجبينه، واتضايقت من الكلمة دي، وقالت له لما تيجي تقيس كمية المعجبين بتوعك، مش هيبقوا زيادة عن معجبيني، لكن كانوا بيحبوا بعض جدا".

وتابع، أنه "بالنسبة لكلامها عن عبدالحليم حافظ، فهو كان بني آدم يتحب، مع أنه صعب ولازم تحبه علشان تعرف تتعامل معاه، وسعاد كانت بسيطة وفيها حاجات غريبة، أنها لا تستطيع مواجهة أي إنسان، ومثلا زعلت مني مرة لأن مسألتش عليها 3 أيام، ومواجهتنيش، وكانت بتكتم ولما وصلتها أنا وزوجتي لمنزلها، قبل ما تطلع فوق، كتبت ورقة وبعتتها في الفاكس، وأما رجعت بيتي، لقيت أنها بتقولي زعلانة علشان مسألتش عليها".

مفيد فوزي: عبدالحليم كان يراقب السيارات المركونة تحت بيت سعاد حسني

وجدد الإعلامى مفيد فوزى، الحديث حول علاقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ بالفنانة الراحلة سعاد حسني، موضحا أنها علاقة حب من الدرجة الأولى، حيث إن قلبه لم يتحرك إلا بعدما أحبها، وذلك خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق.

وأوضح أن عبدالحليم حافظ، كان دائما ما يراقب السيارات التي كانت تركن أمام منزل الفنانة سعاد حسنى، بسبب غيرته الزائده عليها، وأكثر ما كان يؤلم "حسني"، هو مقاطعه "حافظ" لها.

وأكد أن أغلب المشكلات التي كانت تقع بينهما، كانت بسبب الغيرة، وتشاجرت حسني مع عبدالحليم، لأنها كانت تغار عليه من الفنانة ميرفت أمين، بسبب تمثيلها معه فيلم "أبي فوق الشجرة"، حيث كان من المفترض أن تقوم هي بدور بطولته، مشيرا إلى أن "حافظ"، رفض إعلان زواجه من سعاد حسنى وكان سببه حينها أن الفن أولى من إعلان زواج.