عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير عن طريق الصدفة

عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير بالصدفة
اكتشفت سيدة نيوزلندية إصابتها بمرض سرطان الثدي، من خلال صورة حفل زفافها.
ولاحظت العروس مادلين كيرك، وجود انتفاخ لديها بمنقطة الصدر بعد تلقيها الصور الخاصة بحفل زفافها، لتذهب إلى الطبيب في اليوم التالي، وتكتشف إصابتها بورم خبيث، حسب ما نقلت "سبوتنيك".
وأوضحت العروس أنّها لاحظت وجود تغيير في صدرها للمرة الأولى منذ سنوات، لكنه تم تشخيصها بشكل خاطئ.
وتستعد كيرك الآن لتلقي آخر جلسة لعلاج الكيماوي، ومن ثم استئصال الثدي في يوليو المقبل، وأوضحت أنّ السبب خلف تشخيص حالتها بالخطأ في المرة الأولى يعود لعدم إجراء الطبيب خزعة الأنسجة بصورة سليمة.
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