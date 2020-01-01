عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير عن طريق الصدفة

10:30 ص | الأحد 21 يونيو 2020
عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير بالصدفة

عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير بالصدفة

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

بالفستان الأبيض.. وفاة عروس قبل بدء حفل زفافها بدقائق في المنيا

بالفستان الأبيض.. وفاة عروس قبل بدء حفل زفافها بدقائق في المنيا

غرق عروس يوم زفافها إثر إنقلاب سيارة بترعة في المنيا

غرق عروس يوم زفافها إثر إنقلاب سيارة بترعة في المنيا

إخلاء سبيل والد عروس نظم حفل زفاف وزفة "صباحية" بطوخ

إخلاء سبيل والد عروس نظم حفل زفاف وزفة "صباحية" بطوخ

تجمعات ورقص أثناء نقل "عفش" عروس بشبين القناطر

تجمعات ورقص أثناء نقل "عفش" عروس بشبين القناطر

اكتشفت سيدة نيوزلندية إصابتها بمرض سرطان الثدي، من خلال صورة حفل زفافها.

ولاحظت العروس مادلين كيرك، وجود انتفاخ لديها بمنقطة الصدر بعد تلقيها الصور الخاصة بحفل زفافها، لتذهب إلى الطبيب في اليوم التالي، وتكتشف إصابتها بورم خبيث، حسب ما نقلت "سبوتنيك".

وأوضحت العروس أنّها لاحظت وجود تغيير في صدرها للمرة الأولى منذ سنوات، لكنه تم تشخيصها بشكل خاطئ.

وتستعد كيرك الآن لتلقي آخر جلسة لعلاج الكيماوي، ومن ثم استئصال الثدي في يوليو المقبل، وأوضحت أنّ السبب خلف تشخيص حالتها بالخطأ في المرة الأولى يعود لعدم إجراء الطبيب خزعة الأنسجة بصورة سليمة.

الأكثر قراءة

هل يؤثر تناول الثوم على القلب والمناعة؟.. أستاذ تغذية يجيب

هل يؤثر تناول الثوم على القلب والمناعة؟.. أستاذ تغذية يجيب

يوضح الدكتور أشرف عبدالعزيز، أستاذ التغذية لـ"الوطن"، فوائد الثوم وأضراره في التقرير التالي.
تطور أعراض كورونا من السخونية لـ"الهرش": محدش فاهم حاجة

تطور أعراض كورونا من السخونية لـ"الهرش": محدش فاهم حاجة

مع مرور الوقت، لا تزال تظهر أعراض جديدة على المصابين بفيروس «كوفيد - 19»، وهو الأمر الذى بات يسبب إزعاجاً كبيراً لشعوب ودول العالم،
تسبب في إصابة 10 أسر بالسويس.. كيف تتجنب عدوى كورونا بسبب الدليفري؟

تسبب في إصابة 10 أسر بالسويس.. كيف تتجنب عدوى كورونا بسبب الدليفري؟

ومع الواقعة، واضطرار البعض على طلب الوجبات السريعة أو الأدوية أو المنتجات الضرورية داخل المنزل، يطرح تساؤل عن كيفية التعامل مع عامل "الدليفري"
حضور فني مبهر وغياب إعلامي محير.. عبلة كامل فين؟

حضور فني مبهر وغياب إعلامي محير.. عبلة كامل فين؟

لماذا لا تظهر عبر كامل في أي لقاءات اعلامية أو مناسبات اجتماعية ؟"الوطن" حاولت الإجابة من خلال التواصل مع عدد من الفنانين والكتاب والنقاد الذين تعاونوا معها
منها المطابخ وتنظيف النظارات.. احذر استخدام الكحول مع هذه الأشياء

منها المطابخ وتنظيف النظارات.. احذر استخدام الكحول مع هذه الأشياء

الطريقة المثلي لاستخدام الكحول في التعقيم، وقائمة بأبرز الأشياء التي تسبب أضرارا عند استخدام الكحول بها