هل التعرق دون سبب علامة تحذيرية للإصابة بنوبة قلبية قاتلة؟.. طبيب يجيب

07:12 ص | الأحد 21 يونيو 2020
نوبة قلبية

نوبة قلبية

كتب: حسن شحاته

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انتشرت بعض الأنباء مؤخرا التي تحذر من تعرض الشخص لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة أو احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب، في حالة تعرضه للعرق أكثر من المعتاد.

وتحدث النوبات القلبية بسبب نقص الدم الذي يصل إلى القلب، ومن دون كمية كافية من الدم، يمكن أن يتلف القلب بشكل خطير، وقد يكون أحد أعراض مرض القلب التاجي، حيث تتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، ما يحد من كمية الدم التي تصل إلى القلب.

وقد تكون عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة إذا وجدت أنك تتعرق أكثر من المعتاد، حيث إن التعرق المفرط هو إحدى العلامات التحذيرية المبكرة لنوبة قلبية، بحسب "روسيا اليوم".

وإذا كانت بعض شرايين الجسم مسدودة برواسب دهنية، فإن القلب يحتاج إلى العمل بجدية أكبر للتأكد من ضخ الدم في أنحاء الجسم، ونتيجة للعمل الإضافي، يبدأ الجسم في التعرق للحفاظ على درجة حرارته منخفضة.

الدكتور محمد نصر: "العرق ليس له علاقة بأعراض النوبة القلبية"

ونفى الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي، من خلال حديثه لـ"الوطن"، أن يكون العرق علامة تحذيرية للإصابة بالنوبة القلبية، موضحا: "هذا الكلام غير صحيح، لأن العرق ليس من أعراض النوبات القلبية".

وأضاف: "يعد الألم الشديد في الصدر، خاصة عند التحرك، من أبرز العلامات التي تنذر بالإصابة بنوبة قلبية".

وتابع: "بينما العرق يعد أمرا بعيدا عن النوبات القالبية، حتى في حالة معاناة مريض من العرق المفرط في العناية المركز، بيكون نسبة ثاني أكسيد الكربون عالية في الجسم قليلا فقط".

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