قبل موقعة إيفرتون ضد ليفربول.. 5 أهداف لا تنسى للريدز بينها هدف "صلاح"

ويعد هدف ديفوك أوريجي من الأهداف التي لا تنسى للريدز، خاصة أنه جاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ليهدي الريدز فوزا صعبا بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
هدف جونز
وسجل كورتيس جونز، هدف المباراة الوحيد لصالح ليفربول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في آخر لقاء جمع بينهما، ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول
تنطلق مباراة إيفرتون ضد ليفربول في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الأحد، على ملعب جوديسون بارك، معقل التوفيز، وهي الأولى للفريقين بعد عودة النشاط من توقف دام ثلاثة أشهر بسبب الفيروس القاتل.
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