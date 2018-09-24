قبل موقعة إيفرتون ضد ليفربول.. 5 أهداف لا تنسى للريدز بينها هدف "صلاح"

04:27 ص | الأحد 21 يونيو 2020
إيفرتون ضد ليفربول

إيفرتون ضد ليفربول

كتب: حسن شحاته

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب جوديسون بارك، لمشاهدة موقعة إيفرتون ضد ليفربول في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز 5 أهداف في مباريات إيفرتون ضد ليفربول، والتي من بينها هدف الدولي المصري "محمد صلاح"، الحائز على إثره جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

هدف أندي كارول

في عام 2012، سجل أندي كارول هدف التأهل الثاني للريدز إلى المباراة النهائية، وذلك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة 2-1، ويحجز ليفربول بطاقة العبور للدور النهائي.

هدف ماني

وفي عام 2016، تمكن السنغالي ساديو ماني من خطف هدف الفوز لليفربول، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة، لينتهي اللقاء بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

هدف صلاح أمام إيفرتون

تمكن صلاح من حصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف، في عام 2018، بهدفه الرائع في مرمى إيفرتون، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي.

هدف أوريجي

ويعد هدف ديفوك أوريجي من الأهداف التي لا تنسى للريدز، خاصة أنه جاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ليهدي الريدز فوزا صعبا بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

هدف جونز

وسجل كورتيس جونز، هدف المباراة الوحيد لصالح ليفربول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في آخر لقاء جمع بينهما، ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول

تنطلق مباراة إيفرتون ضد ليفربول في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الأحد، على ملعب جوديسون بارك، معقل التوفيز، وهي الأولى للفريقين بعد عودة النشاط من توقف دام ثلاثة أشهر بسبب الفيروس القاتل.

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