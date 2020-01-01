هدفي توعية الشباب.."حنان" تناقش قضايا اجتماعية بقناتها "الجواز وسنينه"

"الجواز وسنينه".. اسم قناة حنان نوفل، البالغة 54 عامًا، أطلقتها لمساعدة المقبلين على الزواج والمتزوجين، بعد تفكير استغرق عام كامل، تعد وتجهز لتنفيذ فكرتها بمساعدة زوجها الذي شجعها على تدشين القناة وتعلم المونتاج وأساسيات التصوير.

عبر مقاطع فيديوهات قصيرة تتحدث "حنان" عن الفتور العاطفي وطرق علاجه، وكذلك تدخل الأهل في حياة أبنائهم، ولاسيما أثناء اختيار شريك الحياة والتدخل بعد ذلك في حياتهم الزوجية، وتأثير ذلك في علاقاتهم قائلة، "بعرفهم كمان امتى يدخلوا وامتى يفضلوا بعيد عشان ما يفسدوش العلاقة".

فكرة القناة بدأت بتكوين مجموعة عبر "فيس بوك"، تنشر "حنان" فيديوهات عليها حسب رغبة المتابعين الذين وصل عددهم إلى 8 آلاف وتطورت إلى أن تحولت لقناة عبر "يوتيوب" حتى تصل إلى عدد أكبر من الناس للاستفادة في إعادة إصلاح حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدة أنها لا تفقه شئ في التكنولوجيا الحديثة، وتركت الأمر لزوجها الذي دشن لها القناة وتولى مسؤولية تصوير المحتوى بكاميرا الهاتف المحمول قائلة، "بيساعدني ويدعمني وشغال مخرج ومنتج ومصور".

تتحدث أيضًا عن دوافع الزواج وكوكتيل السعادة قائلة، "كل إنسان وله احتياجات مختلفة عن التاني في الجواز ومش كل ست ولا كل راجل بيعرف احتياجات شريكه ولو عرفنا بعض كويس مش هيكون فيه طلاق".

حصلت "حنان" على ليسانس آداب قسم اجتماع قبل 32 عامًا، وعادت مرة أخرى لاستئناف شغفها بدراسة العلاقات الأسرية والإرشاد الأسري وتعديل السلوك، وحصلت على دبلوم للأطفال والمراهقين، وقدمت العديد من المحاضرات.

تسمع يوميًا العديد من المشكلات الأسرية التي أصبحت تعكر صفو البيوت، سواء من أهل مدينتها بمحافظة الشرقية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول مساعدة السيدات على إصلاح بيوتهن ومراعاة نفسية أطفالهن التي تتأثر سلبا بالخلافات الزوجية، قائلة، "لو كل أب بيحل مشاكله بالضرب واستخدام الأيد مايلومش ابنه لو طلع عنيف، وفكرة القناة جت عشان نخفف من حدة الطلاق".