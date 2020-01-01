محكمة ألمانية تحكم لصالح حصان رفس سائق دراجة بعدما تجاوزه

شهدت ولاية "راينالد بفالس" الألمانية واقعة غريبة، إذ أصيب سائق دراجة هوائية بركلة من حصان أثناء محاولته تجاوزه، فتحولت الأمر إلى قضية ووصل إلى المحكمة التي حكمت لصالح الحصان جزئيا في النهاية.

الحكم الذي أصدرته محكمة "فرانكينتال" الألمانية بعد النظر في القضية هو وجوب حفاظ راكبي الدراجات الهوائية على مسافة أمان كافية عند تجاوز حصان على الطريق، وذلك حفاظا على السلامة العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله".

وقالت المحكمة إن سائق الدراجة مسؤول بشكل جزئي عن الحادثة بالرغم من تعرضه للرفس، إذ حاول تجاوز حصانين يمران على الطريق، وابتعد بمسافة 40 سنتيمترا عنهما، ولكن ذلك لم يعجب أحد الحصانين، فرفسه وتسبب في إصابته بكدمات وسحجات وإصابات في يده.

فحصت المحكمة الدعوى أمس الجمعة، وقضت بأنه "يجب على راكبي الدراجات الحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن متر ونصف إلى مترين عند تجاوز الخيول"، وعللت ذلك الحكم بأن سائق الدراجة يجب أن يتوقع أي سلوك غير متوقع من الخيل أو الحيوانات الأخرى المارة.

واعتبرت المحكمة سائق الدراجة المصاب متحملا لمسؤولية تعرضه للرفس بنسبة 50 %، والـ50% الأخرى يتحملها المرافق الذي كان مع الخيل أثناء سيرها على الطريق، إذ كانت مسافة السلامة عند التجاوز صغيرة جدا، ووجب زيادتها.

وتنص قواعد السلامة المرورية للدراجات على أن "التجاوز يجب أن يكون آمنا، وينبغي أن تستند مسافة السلامة إلى تقديرات الخطر في حالة التجاوز، ومن حيث المبدأ، يكون أصحاب الحيوانات الأليفة مسؤولين عن جميع الأضرار التي يسببها الحيوان الخاص بهم".