بـ6 كاميرات متحركة.. سامسونج تبتكر هاتفا لم تطرح مثله من قبل

10:25 م | السبت 20 يونيو 2020
هاتف سامسونج الجديد

هاتف سامسونج الجديد

كتب: وكالات

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حصلت شركة سامسونج الكورية للصناعات الذكية على براءة اختراع جديدة بتطوير هاتف جديد لم تطرح مثيلا له من قبل، يتمتع بمميزات تصوير فريدة.

وأفادت تقارير أن سامسونج طلبت من المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO تسجيل براءة اختراع لهاتف من نوع جديد، في ديسمبر الماضي، وظهرت مؤخرا بنود من وثيقة تفاصيل الاختراع، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وجاء في تلك التفاصيل أن الهاتف الجديد يضم 6 كاميرات أساسية على واجهته الخلفية، 5 منها بها حساسات وعدسات تتحرك بالاتجاه المطلوب أثناء التصوير، وهذا يساعد على توثيق أكبر مساحة في اللقطة الواحدة ويزيد زاوية عرض الصور.

وعن الكاميرا السادسة، فهي ثابتة ومخصصة لتكبير وتقريب الأجسام في الصورة، وعلى جانب الإطار الذي ستوضع فيه الكاميرات سيثبت مصباح LED للمساعدة على التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأوضح خبراء سامسونج أن ابتكارهم الجديد قادر على تحسين ما يسمى بالتركيز البؤري للكاميرات ومساعدة المستخدمين على التقاط صور بانورامية عالية الدقة بخلفيات مموهة كما  لو أنهم يستعملون كاميرات احترافية.

جدير بالذكر أن سامسونج لم تعلن بشكل رسمي عن موعد إصدار هذا الهاتف، لكن من المتوقع أن تستعمل تقنيات التصوير الموجودة فيه في أحد طرازات هواتف Galaxy القادمة.

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