"نقاش وجرسون".. 10 فنانين عملوا في مهن غير متوقعة آخرهم حسين حجاج

"صاحب ورشة سيارات ونقاش وجرسون".. مهن متعددة شهدت على قصة كفاح، زينت حياة الفنانين قبل الشهرة، بل واصل بعضهم العمل بها، رغم عملهم في الوسط الفني، ولم يخجلوا من التحدث عنها مطلقا.

وكان آخرهم الفنان حسين أبو حجاج، لذلك نرصد لكم أبرز 10 فنانين، قاموا بالعمل في مهن أخرى غير التمثيل، في التقرير التالي.

حسين أبو حجاج

قال الفنان حسين أبوحجاج، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يعمل بمهنة إصلاح إطارات السيارات منذ سنوات طويلة، حيث افتتح ورشته بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا عام 1986م، مضيفًا أنها مهنته الأصلية قبل مزاولته لمهنة التمثيل بعدها بعشرين عاما.

وأضاف: "أسافر إلى القاهرة حال ارتباطي بتصوير أعمال فنية، وأتواجد في الورشة حينما أكون غير مرتبط بمواعيد تصوير، والحقيقة أنني أعشق مهنة إصلاح إطارات السيارات منذ شبابي، وما زال عشقي وشغفي بها بداخلي حتى الآن".

عمر كمال

أثارت صورة مطرب المهرجانات عمر كمال، أثناء عمله السابق كفرد أمن قبل الشهرة، تعاطفًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب نشره صورة له، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يوم 4 أغسطس 2019، معلقًا عليها: "فيه حد كاتبلي في الكومنتات.. نسيت نفسك لما كنت شغال في بنزينة.. قصده على الصورة ديه".

وأضاف: "عاوز أحكي حكاية بجد.. ياريتنى والله حتى كنت شغال في بنزينة.. الصورة ديه أنا كنت شغال عامل أمن 12 ساعة، وباخد 40 جنيه في اليوم، يعنى 1200 جنيه في الشهر.. بس أنا كنت نفسى أتعين في بنزينة التفويل ديه، وأبقى موظف ثابت.. فكنت بلبس أفرول العمال، وأطلع اشتغل واتعلم عشان لما يطلبوا تعيينات أكون جاهز وليا الأولوية، لأني عارف الشغل ماشى إزاى".

سامح حسين

كشف الفنان سامح حسين، أنه عمل في بعض المهن الشاقة، قبل دخوله الوسط الفني، أثناء دراسته الجامعية، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل، في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TEN"، قائلا: "اشتغلت حداد مسلح، ونجار وجرسون، ونقاش، فترة لحد ما بقيت مقاول".

حمادة هلال

وذكر الفنان حمادة هلال، الوظائف المختلفة التي عمل بها في فترة الإجازات الصيفية من المدرسة، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، الذي يعرض على قناة "سي بي سي"، قائلا: "اشتغلت جارسون في كافيتريا مخصصة لتقديم الطعام، وعملت أيضا دليفري، وكذلك في ورشة نجارة".

عمرو سعد

وفي البرنامج ذاته، أوضح الفنان عمرو سعد في وقت سابق، عمله قبل الشهرة، قائلا: "كنت أعمل بعمر 8 سنوات، وقررت العمل بائع فول، وذلك خلال فترة الإجازات المدرسية وأنا في المرحلة الإبتدائية، وفي مرحلة الثانوية، اشتغلت شيال لإحدى شركات المقاولات الخاصة بالخشب".

تامر حسني

وكشف الفنان تامر حسني، عن عمله في محطة بنزين، قبل بداية مشواره في الوسط الفني، خلال لقائه الإعلامي مع عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، عبر قناة "دريم" قائلا: "اشتغلت في سوبر ماركت، كما كنت أبيع العطور في الشارع، وعملت في بنزينة".

سيد صادق

أوضح الفنان سيد صادق، من خلال حديثه لـ"الوطن"، أن ابتعاده عن الفن، خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم قيام المخرجين بطلبه في أدوار فنية، ساعده فى الانتباه لتجارته التى بدأها منذ عام 1963 تقريبا: "كرّست مجهودى داخل المحل الخاص بى، لا سيما أنها مصدر الرزق الوحيد لى ولأسرتى، لذلك أحمد الله تعالى بأننى امتهنت مهنة غير الفن، حتى لا أصل لمرحلة أن يُجمع لى تبرعات فى يومٍ ما، فالحمد لله حالتى ميسورة".

كاظم الساهر

عمل الفنان العراقي كاظم الساهر، بائع مثلجات في الصيف، وتنقل بين عدد من المهن حتى يستطيع إدخار أموال لشراء آلات موسيقية، خلال فترة دراسته في معهد المعلمين، ليعمل بعد التخرج معلم بإحدى مدارس مدينة الموصل.

جينيفر أنيستون

بطلة المسلسل التلفزيوني الشهير "Friends"، كانت تعمل فى تنظيف المراحيض، حسب تصريحات سابقة لها في مجلة "Parade"، قائلة: "لقد كنت جيدة في ذلك، لقد كافحت لفترة، لكنني كنت سعيدة بحياتي أيا كان المبلغ الذي أحققه استمتع دائما بعملي".

براد بيت

أما زوجها السابق براد بيت كان يرتدي أزياء تنكرية لتوزيع منشورات وجذب الزبائن إلى المطاعم، حيث ارتدى زي دجاجة للدعاية أمام مطعم "Los Pollos Loco" للدجاج في لوس أنجلوس، وذلك في الفترة التى كان يحاول فيها الدخول إلى هوليوود.