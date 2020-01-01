صور.. صداقة غريبة.. 60 ألف نحلة تغطي وجه شاب هندي: "أصحابي وبينا ثقة"

حالة من الثقة رهيبة بين شاب هندي، في ولاية كيرالا، عمره 24 عاما، والنحل، تجعله يترك 60 ألف نحلة يغطون وجهه بشكل كامل غريب، دون أن يُصاب بأذى.

الشاب الهندي الذي يترك النحل يغطي وجهه اسمه، نيتشر إم إس، ويقول إن النحل "أفضل أصدقائه، وهم لا يعتبرونه تهديدًا عليهم"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قصة هذا الشاب مع النحل بدأت في السابعة من عمره، عندما كان يبقي النحل على وجهه ويثير إعجاب أصدقاء طفولته بهذه الحيلة، ثم صار يحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأطول وقت يظل رأسه مغطى بالكامل بالنحل، تحديدا 4 ساعات و 10 دقائق و5 ثوان.

يمكن أن يعاني النحالون ذوو الخبرة من ردود فعل تحسسية خطيرة، لكن الأمر مختلف مع هذا الشاب، فخطر اللدغات على شفتيه أو جفنيه لا يقلقه، بل يقول إنه لو حدث ذلك يكون هو المسؤول وليس النحل.

وقال الشاب الهندي إنه تعرّف لأول مرة على النحل بواسطة والده ساجياكومار، الذي يعمل مربيا للنحل وحائز على جوائز في صنع العسل.

أول تجربة لنيتشر في تغطية النحل لوجهه كانت عندما وضع ملكة على يده، وسرعان ما اكتظ حشد منهم حولخا على يده وصارت تغطي ذراعه في غضون 15 دقيقة "جائوا إلى يدي بحثا عن الملكة وحمايتها، وفي اليوم التالي جربت حيلة مماثلة مع ملكة على رأسي وفي غضون لحظات تم تغطية رأسي ووجهي بالكامل".

وتابع الشاب البالغ من العمر 24 عاما: "نصيحة والدي تأتي دائمًا إلى ذهني وتزيل أي عصبية أو خوف، إذ نصحني بأن أكون دائما هادئًا مع النحل وأن أتعامل معهم كصديق، وطلب مني أن أتنفس بعمق ولا أفقد الصبر أبدًا أو الاستسلام للخوف".

وأضاف "في البداية لم يكن الأمر بهذه السهولة، ولكني صرت أشعر بالروعة، ولم تكن هناك مشكلة معهم على وجهي على الإطلاق، واستطعت رؤية كل شيء، حتى أنني مشيت ورقصت وهم على وجهي، ومنذ التجربة الأولى، تعلقت بنحل العسل، وحتى قبل أن أعرف حقيقة أن لسعات نحل العسل خطرة، طورت رابطة خاصة معهم".

قادته عاطفته للنحل إلى متابعة الدراسات الأكاديمية في تربية النحل، وهو يدرس حاليًا للحصول على درجة الماجستير في كلية في "بنجالور" بالهند، ويحلم بالحصول على دكتوراه في هذا المجال، لحماية النحل ومعرفة المزيد عنه وتربيته.

واستكمل: "النحل أعز أصدقائي وتمنيت للآخرين أن يحبوا أصدقائي كما أحب، وبدأت أنا وأبي بحملة لحماية النحل وأهمية تربيته، فنحل العسل من الحشرات الرئيسية في المجتمع، ومن واجبنا حمايته، وبدون نحل العسل لن تستطيع الأرض أن تحافظ علينا جميعًا".