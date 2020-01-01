سوبر مان "قزم" في شوارع الزقازيق.. ومخرج الكليب: "حبيت أفرحه"

03:41 ص | السبت 20 يونيو 2020
عصفور والبرجي

عصفور والبرجي

كتب: أحمد ماهر أبوالنصر

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"أنا سوبر مان منطقتي بنقذ الناس بطريقتي".. بتلك العبارات القليلة، استطاع أحمد عصفور 21 سنة، من محافظة الشرقية من ذوي الاحتياجات الخاصة "قزم"، أن يخطف القلوب، بعدما ظهر مرتديا ملابس سوبر مان، متجولا في شوارع الزقازيق.

وحصد الفيديو الخاص به، أكثر من 100 ألف مشاهدة في يوم العرض الأول، وسط إعجاب شديد من المتابعين، وعن فكرة الكليب، يقول محمد البرجي، مخرج، من محافظة الشرقية، إن الهدف الأساسي هو توجيه رسالة للمجتمع، أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يقلوا أهمية أو قدرة عن أى شخص آخر، ويمكنهم  تقديم الكثير للمجتمع.

وعن شخصية القزم في الكليب يقول "البرجي"، أنه يسمى أحمد عصفور، تجمعهم صداقة منذ الطفولة، ومواقف لا يمكن نسيانها: "احيانا كان في ناس بتضايقه وبتتنمر عليه عشان قزم".

ومن هنا قررت أفرحه وألبسه أزياء سوبر مان، وأعمل له فيديو كليب: "عصفور محبوب وكنا مع بعض ولما جيت اقترح عليه الفكرة، إننا نعمل كليب سوبر مان، تقمص الشخصية ووافق علطول، وحددنا أيام ننزل نصور فيها، صورنا الفديو على 6 مرات خد مننا حوالي عشر أيام".

يشير" البرجي"، إلى أنه تم تسجيل أغنية الكليب بصوت فارس قطرية وأحمد عصفور نفسه: "نزلناه على يوتيوب وجاب أول يوم 100 ألف مشاهدة، التعليقات كلها كانت إيجابية جدا، وعجب الناس وفرحو بيه، وأنا عن نفسي مبسوط إني شاركت في حاجه زي دي، وإني عملت حاجه هادفه وتوصل رساله للمجتمع إن الأقزام مش أقل مننا في حاجة والفكرة عجبت الناس، وفرحت عصفور وحسسته إنه زينا ميقلش أي حاجة عن الأسوياء".

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