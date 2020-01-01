عطل مفاجئ يضرب واتساب في جميع أنحاء العالم

08:45 م | الجمعة 19 يونيو 2020
واتساب

واتساب

كتب: مصطفى الصبري

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أبلغ الآلاف من مستخدمي موقع التراسل الفوري الشهير واتساب حول العالم عن مشكلات في التطبيق.

وبحسب ما ذكر مراقب مواقع التواصل الاجتماعي "Down Detector"، تم تسجيل ارتفاع كبير في أعداد المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلات منذ ساعات قليلة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبلغ عدد الشكاوى التى تلقاها موقع المراقبة أكثر من 8000 شكوى، معظمها، وتحديدا 66% من الشكاوى حول ميزة آخر ظهور للأصدقاء، و27% منها حول مشاكل في الاتصال، و6% منها في تسجيل الدخول.

وذكر مستخدمون أنهم لا يمكنهم معرفة آخر مرة كانت فيها جهات الاتصال الخاصة بهم متصلة بالإنترنت، ولا يمكنهم تعديل إعدادات الأمان الخاصة بهم.

وتشير خريطة موقع "Down Detector" إلى أنه يتم الإبلاغ عن المشكلات في جميع أنحاء العالم، ولكن أوروبا هي مركز الشكاوى.

وحتى الآن، لم يعلق واتساب على الأمر أو يوضح سبب الأعطال التي يشتكي منها المستخدمون حول العالم.

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