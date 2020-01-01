أول ماكينة لإنتاج الكمامات في"طب بنها"

بتكلفة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، تمكن فريق «طلاب من أجل مصر» فى كلية الطب بجامعة بنها، من صناعة أول ماكينة محلية لإنتاج الكمامات الطبية، بغرض سد احتياجات الأطقم الطبية والمرضى فى مستشفى بنها الجامعى.

وقالت الدكتورة نيرمين عدلى، رئيس قسم السموم فى «طب بنها»، ورئيس وحدة روافد لتصنيع المستلزمات الطبية، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر، إن تكلفة شراء الماكينة تصل إلى مليون جنيه تقريباً، بينما تصل تكلفة تصنيعها محلياً 100 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن «الفكرة باتت ملحة مع انتشار فيروس كورونا فى مصر، وظهور الحاجة الشديدة للكمامات، فبدأ طلاب الجامعة تصنيع الماكينة وإهداءها إلى مصر، وجرى التصنيع عن طريق فريق عمل يضم متطوعين من «طلاب من أجل مصر»، وتواصل العمل عدة أسابيع. وأضافت أن المجموعة نجحت فى تصنيع وإنتاج كمامات معقمة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مضيفة أن الوحدة تستهدف إنتاج كميات كبيرة من الكمامات لتوزيعها على رواد المستشفيات الجامعية وجامعة بنها والمصالح الحكومية والمستشفيات.