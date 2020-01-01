أول ماكينة لإنتاج الكمامات في"طب بنها"

07:52 ص | السبت 20 يونيو 2020
إنتاج الكمامات

إنتاج الكمامات

كتب: حسن صالح

أخبار متعلقة

مجلس جامعة بنها يستعرض خطة امتحانات نهاية العام في ظل كورونا

مجلس جامعة بنها يستعرض خطة امتحانات نهاية العام في ظل كورونا

جامعة بنها تشارك في "التجارب الرائدة للتعليم عن بعد بزمن كورونا"

جامعة بنها تشارك في "التجارب الرائدة للتعليم عن بعد بزمن كورونا"

جامعة بنها: الأحد آخر موعد لتقديم أبحاث طلاب النقل إلكترونيا

جامعة بنها: الأحد آخر موعد لتقديم أبحاث طلاب النقل إلكترونيا

جامعة بنها تتقدم 3 مراكز عالميا في تصنيف سيماجو الإسباني

جامعة بنها تتقدم 3 مراكز عالميا في تصنيف سيماجو الإسباني

بتكلفة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، تمكن فريق «طلاب من أجل مصر» فى كلية الطب بجامعة بنها، من صناعة أول ماكينة محلية لإنتاج الكمامات الطبية، بغرض سد احتياجات الأطقم الطبية والمرضى فى مستشفى بنها الجامعى.

وقالت الدكتورة نيرمين عدلى، رئيس قسم السموم فى «طب بنها»، ورئيس وحدة روافد لتصنيع المستلزمات الطبية، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر، إن تكلفة شراء الماكينة تصل إلى مليون جنيه تقريباً، بينما تصل تكلفة تصنيعها محلياً 100 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن «الفكرة باتت ملحة مع انتشار فيروس كورونا فى مصر، وظهور الحاجة الشديدة للكمامات، فبدأ طلاب الجامعة تصنيع الماكينة وإهداءها إلى مصر، وجرى التصنيع عن طريق فريق عمل يضم متطوعين من «طلاب من أجل مصر»، وتواصل العمل عدة أسابيع. وأضافت أن المجموعة نجحت فى تصنيع وإنتاج كمامات معقمة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مضيفة أن الوحدة تستهدف إنتاج كميات كبيرة من الكمامات لتوزيعها على رواد المستشفيات الجامعية وجامعة بنها والمصالح الحكومية والمستشفيات. 

الأكثر قراءة

هل يؤثر تناول الثوم على القلب والمناعة؟.. أستاذ تغذية يجيب

هل يؤثر تناول الثوم على القلب والمناعة؟.. أستاذ تغذية يجيب

يوضح الدكتور أشرف عبدالعزيز، أستاذ التغذية لـ"الوطن"، فوائد الثوم وأضراره في التقرير التالي.
أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

في واقعة غريبة، شاهد سكان في شمال شرق اليابان، اليوم الأربعاء، جسمًا طائرًا مجهولًا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه.
تطور أعراض كورونا من السخونية لـ"الهرش": محدش فاهم حاجة

تطور أعراض كورونا من السخونية لـ"الهرش": محدش فاهم حاجة

مع مرور الوقت، لا تزال تظهر أعراض جديدة على المصابين بفيروس «كوفيد - 19»، وهو الأمر الذى بات يسبب إزعاجاً كبيراً لشعوب ودول العالم،
فقد السمع.. انفجار سماعات أبل لاسلكية في أذن شاب صيني

فقد السمع.. انفجار سماعات أبل لاسلكية في أذن شاب صيني

صار من الشائع بشكل عام أن نسمع عن انفجار الهواتف الذكية، ولكن تغير الأمر وصارت حوادث انفجار الأجهزة الذكية يشمل سماعات "أبل" اللاسلكية
"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

تداول رواد السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، أنباء عن تعرض بعض الشباب والأطفال لإصابات أثناء اللعب بالطائرات الورقية من على أسطح المنازل،