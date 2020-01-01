من "الكُتّاب" إلى الكاميرا: تفسير سورة "القلم" بجلسة تصوير

08:37 ص | السبت 20 يونيو 2020
لقطات من جلسة التصوير لتفسير آيات سورة «القلم»

لقطات من جلسة التصوير لتفسير آيات سورة «القلم»

كتب: آية أشرف

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الذهاب إلى «الكُتّاب» فى سنوات مضت، كان أحد أسباب إلمام المواطنين بعلوم القرآن وحفظ آياته، العادة التى تكاد تختفى فى مختلف المحافظات والقرى، وأدت إلى جهل النشء الجديد بأحكام ومعانى الآيات القرآنية.

المصور الفوتوغرافى محمد عاطف، حاول توظيف عدسته، لعلاج تلك المشكلة، ومحاولة توصيل معلومات دينية للأطفال، من خلال جلسة تصوير، الفكرة التى لم يفطن إليها أحد من قبل.

تفسير سورة «القلم» بمشاهد فوتوغرافية، بطلها أطفال فى أعمار تتراوح بين 8 و13 عاماً، التقطها «عاطف» مؤخراً، ولاقت إشادة واسعة: «معلومات دينية كثيرة يجهلها الأطفال والكبار كمان، أحاول توصيلها لهم بطريقة جذابة وغير تقليدية، خصوصاً الأمهات، علشان يعلموها لأطفالهم».

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استعد «عاطف» لتنفيذ فكرته جيداً، بالإلمام بتفسير بعض آيات وسور القرآن: «بحثت وسألت وقرأت فى التفاسير، ولأكثر من مصدر، وبدأت فى توصيلها بالصورة للأطفال».

وعن تحضير جلسة تصوير سورة «القلم»، يقول «عاطف»: «جمعت الأطفال ووضّحت لهم الفكرة، وكانوا متحمسين وحاسين إنهم بيعملوا حاجة كبيرة ومهمة، ولاحظت إنهم بيتجاوبوا مع الشرح، وبيقدموا الفكرة ببساطة واستمتاع». وبسبب انتشار فيروس «كورونا»، وانطلاق تحذيرات منع انتقال العدوى، حرص «عاطف» على توفير وسائل الأمان خلال جلسة التصوير: «كل الأطفال كان معاهم الكمامة والكحول، واخترنا مكان واسع لتصوير الجلسة، فى القناطر الخيرية، وأخدنا كل الإجراءات الاحترازية اللازمة».

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