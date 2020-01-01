وجوه مُشرفة.. مُبادرات لدعم طلاب الثانوية العامة

"الثانوية العامة".. كلمتان يحملان الكثير من العبء النفسي والمادي للطالب والأسرة، بإعتبارها شهادة فاصلة في مستقبل الطلاب، وتحدد وجهتهم الجامعية، وهذا العام تأتي أزمة انتشار فيروس كورونا، لتزيد من المعاناة، في ظل تعطيل الدراسة ومنع الدروس الخصوصية والخوف من الإصابة بالعدوى الفيروسية.

"عشان الامتحانات قربت، لو كنت طالب عندي أو عند غيري، وبتذاكر كيمياء، ووقف معاك سؤال، ماتترددش واتصل برقمي"، مبادرة أعلنها محمد عبد السلام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، لمساعدة أكبر عدد من الطلاب قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

وقال محمد عبد السلام لدى إعلانه عن المبادرة، "طلابي بعد أزمة كورونا في البيوت، مفيش دروس ولا مراجعات، فكرت بدعمهم أولا عن طريق برنامج زووم، بشرح المنهج وحل الأسئلة، كأننا في السنتر بالظبط، لكن مع اقتراب الامتحانات، شعرت بمسؤولية أكبر تجاه كل الطلاب، سواء أعرفهم أو لأ، في الظروف الصعبة اللي عايشنها، وقررت استقبال مكالماتهم، والرد على استفساراتهم في أي وقت من اليوم".

"الكيمياء" يصنفها البعض ضمن المواد الصعبة، لكنها فى رأى "محمد" بسيطة وسهل الإلمام بمنهج الثانوية العامة، بشرط المراجعة المستمرة، لأنها يسهل نسيانها، لذلك يحرص على مراجعتها مع الطلاب.

"محمد" ابن مدينة المحلة يعيب على بعض المعلمين، الذين قطعوا علاقتهم بالطلاب، فور منع الدروس الخصوصية، قائلا، "قلت أبادر وأساعد الطلاب، بطرق مختلفة، عملت جروبات كمان على تطبيق "واتس آب"، وطول اليوم بشرح للطلاب أي مسألة تتعذر عليهم".

"خلقنا لنكون سندا وعونا لبعض، وجزء كبير من العبادة ينصب على خدمة الناس، وأنا على أتم الاستعداد لمساعدة أي طالب غير مقتدر ماديا، وشرح منهج النحو والقصة للثانوية العامة".. هكذا قال محمد الدماصى، مدرس مادة اللغة العربية، من محافظة الشرقية، مؤكدا أنه لا يمانع فى الذهاب للطلاب في القاهرة والاسكندرية ومناطق مختلفة ويشرح لهم مجانا.

وأضاف الدماصي، "التخفيف على الطالب وولي الأمر مطلوب في جميع الأوقات، فما بالك بالسنة الصعبة التي نعيشها، بسبب تداعيات فيروس كورونا".

ويساعد "الدماصي" الطلاب بطرق مختلفة، منها "جروبات" على مواقع التواصل الإجتماعي، وقناة على "يوتيوب"، كما يلتقي أحيانا بالطلاب، الذين هم في حاجة ماسه للشرح المباشر، لكن بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، وجميعها بشكل مجاني، ولاسيما أن طلاب الثانوية العامة يشعرون بضضط نفسي كبير".

وتعجب "الدماصي" من استغلال بعض المعلمين للأزمة، ومساعدة الطلاب بأجر مضاعف، خاصة فيما يتعلق بمراجعات ليلة الامتحانات، قائلا "الوباء غير مفاهيمنا، لازم ندعم بلدنا، كل في مجاله، الأسر تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، ولا يعقل الضغط عليها".