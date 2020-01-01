"لو فاتك تقراها قبل الظهر".. أفضل موعد لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

يستحب فعل العديد من الطاعات يوم الجمعة الذي يعد من أفضل أيام الله، ومن ضمنها قراءة سورة الكهف، ولكن يتساءل البعض عن حكم قراءتها وأفضل موعد له، خصوصًا إذا لم يتمكنوا من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قبل أذان الظهر.

وقت قراءة سورة الكهف

وقال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إن سورة الكهف تُقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.

وإذا ما فات وقتها تأتي بها في وقت آخر، فممكن أن يقرأها ثاني يوم أو في الوقت الذي يناسبه فهذا ذكر الله تعالى وتؤجر على تلاوته، ولكن لن يكون بدرجة القراءة يوم الجمعة، بحسب الأطرش.

فضل قراءة سورة الكهف

ويستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة، كما أوصى النبي محمد، صلى الله عليه وسلّم، بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم جمعة، لقوله، صلى الله عليه وسلّم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء".

وحثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف للحماية من فتنة الدجال، حيث قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال"، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين، و"من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء".