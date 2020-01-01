بعد حصول رمضان على الدرع الماسي.. تعرف على جوائز "يوتيوب"

أعلن الفنان محمد رمضان، عن حصوله على الدرع الماسي من موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالفيديوهات "يوتيوب" خلال الساعات الماضية وذلك بعد وصوله إلى 10 ملايين مشترك على قناته الخاصة على "يوتيوب".

ونشر رمضان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله أول ممثل ومُغني مصري يصل لـ10 ملايين مشترك ويحصل على الدرع الماسي من يوتيوب".

وطرح "رمضان" مؤخرًا على "يوتيوب" أغنية "كورونا فيروس"، والتي تصدرت التريند في أول يوم لطرحها وحققت أعلى نسبة مشاهدة.

وبعد حصوله على الدرع الماسي والتي تعتبر أعلى جائزة يقدمها موقع "يوتيوب" لمنشئي المحتوى نقدم لكم جوائز "يوتيوب" التي يقدمها.

جوائر "يوتيوب" لمنشئي المحتوى

يقدم موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالفيديوهات "يوتيوب" 3 جوائز إلى منشئي المحتوى، كنوع من التقدير منهم على الجهود المبذولة من قبل المدونين على "يوتيوب"، ويتم الحصول على الجائزة بحسب عدد المشتركين الذي تصل إليهم القناة.

1- الجائزة الأولى: الدرع الفضي

ويقدم يوتيوب جائزة الدرع الفضي للقنوات التي تصل إلى 100 ألف مشترك، وهي أول جائزة يعطيها يوتيوب إلى منشئي المحتوى.

2- الجائزة الثانية: الدرع الذهبي

ويمكن لمنشئي المحتوى الحصول على الدرع الذهبي بعد وصول قنواتهم إلى مليون مشترك.

3- الجائزة الثالثة: الدرع الماسي

ويمكن لمنشئي المحتوى الحصول على الدرع الماسي بعد وصول قنواتهم إلى 10 ملايين مشترك.

يذكر أن الفنان سعد لمجرد هو الفنان العربي الوحيد الحاصل على الدرع الماسي قبل محمد رمضان.