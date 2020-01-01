تحديث جديد لساعات سامسونج الذكية يحولها لمعمل تحاليل متنقل

02:22 ص | الجمعة 19 يونيو 2020
ساعات جلاكسي ووتش آكتيف 2

ساعات جلاكسي ووتش آكتيف 2

كتب: وكالات

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أطلقت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية للأجهزة الإلكترونية تحديثًا جديدًا لساعتها الذكية، حولها إلى معمل تحاليل متنقل.

ونقل موقع "سبوتنيك" عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن ساعات "جلاكسي ووتش آكتيف 2" تلقت تحديثًا أضاف لها مميزات مراقبة صحية جديدة تجعلها أشبه بمعمل تحاليل متقدم.

ودعمت "سامسونج" ساعاتها الذكية بمستشعرات قادرة على مراقبة ضغط الدم وتخطيط لسرعة ضربات القلب، بعدما حصلت على موافقة رسمية من وكالة سلامة الأدوية الكورية الجنوبية.

وأطلقت سامسونج ساعات "جلاكسي ووتش آكتيف 2" تلك التحديثات والتحسينات الصحية المتميزة، ولكن حتى الآن متاحة فقط للمستخدمين في كوريا الجنوبية، لحين الحصول على ترخيص رسمي لعملها في باقي دول العالم.

ومُنحت الساعة الترخيص بعدما تأكدت الوكالة الكورية من أنها قادرة على قياس ضغط الدم، وتحليل موجات النبض بنفس الطريقة التي تقوم بها الأجهزة الاحترافية الأخرى.

ولفتت الوكالة إلى أن الساعة بها إمكانية مزامنة النتائج مع تطبيق "سامسونج هيلث"، والذي يقارن بين النتائج في التوقيتات المختلفة على مدار أيام أو أسابيع أو شهور، ويعطي المستخدم مؤشرًا بتطور حالته الصحية، ويقدم له النصائح المختلفة في ذلك الأمر.

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