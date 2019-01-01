تطور أعراض كورونا من السخونية لـ"الهرش": محدش فاهم حاجة

04:46 ص | الجمعة 19 يونيو 2020
كورونا

كورونا

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

بعد رصد 17 عرضا مختلفا.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا؟

بعد رصد 17 عرضا مختلفا.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا؟

"الصحة": مفيش حاجة اسمها دور برد.. لو ظهرت أعراض أعمل فحوصات كورونا

"الصحة": مفيش حاجة اسمها دور برد.. لو ظهرت أعراض أعمل فحوصات كورونا

برلمانية: معملتش مسحة علشان الأطباء أكدوا إن اللي عندي أعراض كورونا

برلمانية: معملتش مسحة علشان الأطباء أكدوا إن اللي عندي أعراض كورونا

استشاري مناعة: 90% ممن يصابون بفيروس كورونا يكونون بلا أعراض

استشاري مناعة: 90% ممن يصابون بفيروس كورونا يكونون بلا أعراض

مع مرور الوقت، لا تزال تظهر أعراض جديدة على المصابين بفيروس «كوفيد - 19»، وهو الأمر الذى بات يسبب إزعاجاً كبيراً لشعوب ودول العالم، وكان آخر الأعراض التى أضيفت لقائمة كورونا، أعراض جلدية تتمثل فى الاحمرار الشديد للجلد والحكة والتقشر وظهور البثور على الظهر والبطن والسيقان وراحة اليد، وذلك وفقاً لنتائج فحوصات أجراها أطباء إسبان فى مايو الماضى.

وشرح الدكتور أحمد سنوسى، أخصائى الفيروسات والأوبئة، أن ظهور أعراض متغيرة أمر طبيعى، لأن الفيروس التاجى ما زال فى مرحلة الفهم، موضحاً أن فيروسات كورونا متطفلة ومتحورة، وأعراضها تختلف من شخص لآخر، وتظهر حسب القدرة المناعية للشخص فى التعامل مع الإصابة، ولذلك تظهر أعراض جديدة يومياً.

وحسب «سنوسى» من الممكن أن يصيب الفيروس الجهاز التنفسى فقط، وربما يتنقل منه إلى أجهزة أخرى من الجسم أو الجلد، وقد يؤدى فى بعض المراحل إلى الإصابة بالفشل الكلوى، نتيجة هدم خلايا وأجسام مناعية.

الأكثر قراءة

تحذيرات طبية: رش الكمامة بالكحول يسبب كارثة.. وهذه طرق غسلها وتعقيمها

تحذيرات طبية: رش الكمامة بالكحول يسبب كارثة.. وهذه طرق غسلها وتعقيمها

على مدار الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات وآراء مختلفة من قِبل بعض المصريين حول خطورة تعقيم الكمامات بالكحول الإيثيلي قبل ارتداءها.
3 أسباب وراء ارتفاع إصابة الرجال بكورونا.. و5 طرق للوقاية

3 أسباب وراء ارتفاع إصابة الرجال بكورونا.. و5 طرق للوقاية

قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الحساسية والمناعة، إنّ هناك العديد من الدراسات أشارت إلى أنّ سبب انخفاض إصابة السيدات بفيروس كورونا مقارنة بالرجال، أنّ الهرمونات
"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

تداول رواد السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، أنباء عن تعرض بعض الشباب والأطفال لإصابات أثناء اللعب بالطائرات الورقية من على أسطح المنازل،
بعد رصد 17 عرضا مختلفا.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا؟

بعد رصد 17 عرضا مختلفا.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا؟

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوورنا المستجد، إنه تم رصد 17 عرضًا مختلفًا لمرض فيروس كورونا، وتلك الأعراض مُسجلة على مستوى العالم،
أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

في واقعة غريبة، شاهد سكان في شمال شرق اليابان، اليوم الأربعاء، جسمًا طائرًا مجهولًا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه.