تطور أعراض كورونا من السخونية لـ"الهرش": محدش فاهم حاجة

مع مرور الوقت، لا تزال تظهر أعراض جديدة على المصابين بفيروس «كوفيد - 19»، وهو الأمر الذى بات يسبب إزعاجاً كبيراً لشعوب ودول العالم، وكان آخر الأعراض التى أضيفت لقائمة كورونا، أعراض جلدية تتمثل فى الاحمرار الشديد للجلد والحكة والتقشر وظهور البثور على الظهر والبطن والسيقان وراحة اليد، وذلك وفقاً لنتائج فحوصات أجراها أطباء إسبان فى مايو الماضى.

وشرح الدكتور أحمد سنوسى، أخصائى الفيروسات والأوبئة، أن ظهور أعراض متغيرة أمر طبيعى، لأن الفيروس التاجى ما زال فى مرحلة الفهم، موضحاً أن فيروسات كورونا متطفلة ومتحورة، وأعراضها تختلف من شخص لآخر، وتظهر حسب القدرة المناعية للشخص فى التعامل مع الإصابة، ولذلك تظهر أعراض جديدة يومياً.

وحسب «سنوسى» من الممكن أن يصيب الفيروس الجهاز التنفسى فقط، وربما يتنقل منه إلى أجهزة أخرى من الجسم أو الجلد، وقد يؤدى فى بعض المراحل إلى الإصابة بالفشل الكلوى، نتيجة هدم خلايا وأجسام مناعية.