عايز تعلم الأطفال قل لهم المعلومة فى حدوتة.. هذا ما تفعله "أبلة هاجر"

حدوتة كل أسبوع تحتوى على معلومة طبية تقدمها هاجر برهام لأطفال قريتها ديسط، التابعة لمركز طلخا بالدقهلية، اختارت لها اسم «حواديت أبلة هاجر»، تحكى لهم قصصاً مغلفة بمعلومات مفيدة وسلوكيات إيجابية يسارعون فى تطبيقها فى حياتهم اليومية أسوة بالبطل، تطرح عليهم سؤالاً بعد كل حكاية يتبعه جائزة مادية وشهادة تقدير لتشجيعهم وتحفيزهم.

استعانت «هاجر»، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية والطفولة جامعة المنصورة، بأطباء متخصصين من أهل القرية ليكونوا ضيوفها فى حلقاتها الـ«أون لاين» للتحدث إلى الأطفال بعد كل حدوتة، منها التوعية بضرورة غسل الأسنان وشرب المياه لحماية الكبد والجسم بشكل عام.

نالت فكرتها إعجاب جميع سكان القرية وأطفالهم حتى وصل عدد المتفاعلين معها من الصغار لأكثر من 100 طفل فضلاً عن المتابعين: «كرمت الأطفال اللى جاوبوا على الأسئلة وشرطت عليهم ييجوا بالكمامة وكل واحد لوحده فى ميعاد مختلف»، لافتة إلى أن فكرتها بدأت فى شهر رمضان واستمرت معها مؤكدة أنها تتمنى تعميمها فى كل قرى ومدن الجمهورية: «دى أسهل طريقة نعلم بيها ولادنا القيم والأخلاق والسلوكيات السليمة». دعمتها الصفحة الرسمية لقريتها «صوت ديسط طلخا» وبدأت تنشر عليها الحواديت، فضلاً عن مساهمة القائمين عليها بتوفير الجوائز وشهادات التقدير للصغار، تؤلف الحكايات بنفسها.