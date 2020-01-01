فاز بجائزة "أفضل تصميم": مكتب سداسى مزوَّد بفلاتر لتنقية الهواء

لحماية العاملين من فيروس كورونا، صمم محمد رضوان، مهندس معمارى، مكاتب «كيو وورك»، بطريقة آمنة، حتى لا يصاب العاملون بأى عدوى وبائية أثناء عملهم، وهى مكاتب لها شكل سداسى تشبه خلية النخل، معقمة ومحكمة الغلق وتُفتح ببصمة اليد، وقد حاز التصميم جائزة أفضل تصميم مكتبى، ضمن مسابقة «DNA» فى باريس.

خلال 14 يوماً، استطاع «رضوان» تنفيذ أول تصميم مكتبى مؤهل للعمل فى ظل انتشار الأوبئة والفيروسات، وهو عبارة عن مكاتب فردية لا تحتاج أن يستخدم أفرادها كمامات طبية، لأن المسافة كبيرة بين العاملين وبعضهم البعض: «المكاتب مزوَّدة بفلاتر لتنقية الهواء، والشبابيك لها دوائر كهربائية للتحكم عن بُعد، عشان العمال ما يلمسوش أى حاجة بأيديهم»، عرض «رضوان» هذا التصميم على الموقع الإلكترونى الخاص به.

يوم 18 مايو الماضى كان موعد إعلان نتيجة المسابقة الفرنسية: «القائمين على المسابقة فى باريس كلمونى وفرحت جداً إن التصميم عجبهم وبدأت أعمل عليه معالجات بسيطة بحيث إنه يناسب كل المؤسسات مش بس المصانع وخطوط الإنتاج»، وحصل على وعد بالتكريم فى باريس بعد عودة خطوط الطيران مرة أخرى: «لو الأزمة استمرت أكتر من كده هيبعتوا لى الجائزة».

تواصل مع «رضوان» بعض مسئولى الشركات بدول النمسا وأوكرانيا وإيطاليا، للحصول على التصميم وتنفيذه داخل شركاتهم.