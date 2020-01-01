فاز بجائزة "أفضل تصميم": مكتب سداسى مزوَّد بفلاتر لتنقية الهواء

06:59 ص | الجمعة 19 يونيو 2020
صورة للتصميم المكتبى لحماية العاملين من «كورونا»

صورة للتصميم المكتبى لحماية العاملين من «كورونا»

كتب: مها طايع

أخبار متعلقة

"مؤمن" يخترع روبوت لخدمة مصابي كورونا بالمستشفيات: أحلم بتطبيقه

"مؤمن" يخترع روبوت لخدمة مصابي كورونا بالمستشفيات: أحلم بتطبيقه

لمواجهة كورونا.. "البدويهي" يخترع بوابة ذاتية تعقم من يمر منها

لمواجهة كورونا.. "البدويهي" يخترع بوابة ذاتية تعقم من يمر منها

مجلس الوزراء يوافق على استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير

مجلس الوزراء يوافق على استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير

عبدالغفار يعلن عن جائزة "لوريال - يونسكو" للسيدات في العلوم

عبدالغفار يعلن عن جائزة "لوريال - يونسكو" للسيدات في العلوم

لحماية العاملين من فيروس كورونا، صمم محمد رضوان، مهندس معمارى، مكاتب «كيو وورك»، بطريقة آمنة، حتى لا يصاب العاملون بأى عدوى وبائية أثناء عملهم، وهى مكاتب لها شكل سداسى تشبه خلية النخل، معقمة ومحكمة الغلق وتُفتح ببصمة اليد، وقد حاز التصميم جائزة أفضل تصميم مكتبى، ضمن مسابقة «DNA» فى باريس.

خلال 14 يوماً، استطاع «رضوان» تنفيذ أول تصميم مكتبى مؤهل للعمل فى ظل انتشار الأوبئة والفيروسات، وهو عبارة عن مكاتب فردية لا تحتاج أن يستخدم أفرادها كمامات طبية، لأن المسافة كبيرة بين العاملين وبعضهم البعض: «المكاتب مزوَّدة بفلاتر لتنقية الهواء، والشبابيك لها دوائر كهربائية للتحكم عن بُعد، عشان العمال ما يلمسوش أى حاجة بأيديهم»، عرض «رضوان» هذا التصميم على الموقع الإلكترونى الخاص به.

يوم 18 مايو الماضى كان موعد إعلان نتيجة المسابقة الفرنسية: «القائمين على المسابقة فى باريس كلمونى وفرحت جداً إن التصميم عجبهم وبدأت أعمل عليه معالجات بسيطة بحيث إنه يناسب كل المؤسسات مش بس المصانع وخطوط الإنتاج»، وحصل على وعد بالتكريم فى باريس بعد عودة خطوط الطيران مرة أخرى: «لو الأزمة استمرت أكتر من كده هيبعتوا لى الجائزة».

تواصل مع «رضوان» بعض مسئولى الشركات بدول النمسا وأوكرانيا وإيطاليا، للحصول على التصميم وتنفيذه داخل شركاتهم.

الأكثر قراءة

تحذيرات طبية: رش الكمامة بالكحول يسبب كارثة.. وهذه طرق غسلها وتعقيمها

تحذيرات طبية: رش الكمامة بالكحول يسبب كارثة.. وهذه طرق غسلها وتعقيمها

على مدار الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات وآراء مختلفة من قِبل بعض المصريين حول خطورة تعقيم الكمامات بالكحول الإيثيلي قبل ارتداءها.
3 أسباب وراء ارتفاع إصابة الرجال بكورونا.. و5 طرق للوقاية

3 أسباب وراء ارتفاع إصابة الرجال بكورونا.. و5 طرق للوقاية

قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الحساسية والمناعة، إنّ هناك العديد من الدراسات أشارت إلى أنّ سبب انخفاض إصابة السيدات بفيروس كورونا مقارنة بالرجال، أنّ الهرمونات
"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

تداول رواد السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، أنباء عن تعرض بعض الشباب والأطفال لإصابات أثناء اللعب بالطائرات الورقية من على أسطح المنازل،
بعد رصد 17 عرضا مختلفا.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا؟

بعد رصد 17 عرضا مختلفا.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا؟

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوورنا المستجد، إنه تم رصد 17 عرضًا مختلفًا لمرض فيروس كورونا، وتلك الأعراض مُسجلة على مستوى العالم،
أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

في واقعة غريبة، شاهد سكان في شمال شرق اليابان، اليوم الأربعاء، جسمًا طائرًا مجهولًا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه.