زياد عاطف.. طالب يعشق الخط العربي ويحلم بكتابة المصحف بخط يده

06:36 م | الخميس 18 يونيو 2020
كلمات بخط "زياد"

كلمات بخط "زياد"

كتب: جهاد مرسى

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حبه للخط وُلد داخله منذ الصغر، فتُيّم بخط أستاذ اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، وما إن وصل إلى المرحلة الإعدادية حتى أصبح متفردًا بالكتابة على السبورة، لأفضلية خطه من بين زملائه، إلى أن قرر تنمية موهبته فى المرحلة الثانوية، ونجح فى مهمته، بالاستعانة بالفيديوهات المنتشره بموقع "يوتيوب".

زياد عاطف، 20 عامًا، ابن مركز زفتى بمحافظة الغربية، يدرس في كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، وفى نفس الوقت يعشق الخط، ويحلم بنشر الآيات والأحاديث النبوية بخط يده في كل مكان، وكذلك كتابة المصحف الشريف: "بكتب بخطوط مختلفة، وأعد حاليًا لوحة تضم سورة ياسين كاملة، مساحتها مترين في متر و20 سم، وممكن أهديها لأى جهة هامة تقدر قيمتها".

يأسف "زياد" على عدم الاهتمام بالخط العربي لدى النشئ: "صعب تفسر خطهم، حتى الكبار كمان، ومؤخرًا ناس بيتواصلوا معايا عن الخط، وبنصحهم وبساعدهم بالبدايات على الأقل، وطبعًا الخطاطين فقط اللى يعرفوا أنواع الخطوط، وقلة يعرفوا النسخ والرقعة".

لم يلتحق "زياد" بجهة لثقل موهبته وتحسين خطه: "رحت زمان مدرسة خط في بلدنا، بس كان مستوى الخط ضعيف، تقريبًا خطي كان أفضل من المدربين، فكملت دراسة مع نفسي، ولقيت مستوايا بيتحسن، ونفسي أتعرف على خطاطين كبار، وأكتب بشكل أفضل".

دراسة "زياد" للعلاج الطبيعي، لن تمنعه من احتراف الخط: "الكتابة جزء مني، وأسعى لتطوير خطي، لتصميم لوجوهات وشعارات، مع توظيف التكنولوجيا، كبرنامج الاليستريتور، لإرضاء شغفي".

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