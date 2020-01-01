"صحة ولادنا" قناة على يوتيوب لحماية الأطفال من الإصابة بكورونا

من خلال قناة على اليوتيوب، اختار الدكتور أحمد الحاوي، مع مجموعة من الأطباء، تقديم أهم النصائح العلمية المتخصصة في كيفية التعامل مع الأطفال خلال إصابتهم بفيروس كورونا، من بداية الحمل، وحتى بلوغ 18 عاما، مع التركيز على الأطفال الرضع بسبب صعوبة قدرتهم على التعبير.

عنوان القناة كان "صحة ولادنا"، ولم يتم الاكتفاء بأن يتم بث فيديوتها الكارتونية عبر "اليوتيوب"، بل تم بث الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف أن تصل المعلومات إلى أكبر عدد من الآباء والأمهات."أنا خريج كلية طب طنطا، تخصصى أطفال، وأردت أن أساعد بأي شكل ممكن خلال جائحة كورونا، التي صارت تضرب بقوة كل القطاعات الصحية، وراح تفكيرى إلى أنه قد يكون هناك بعض المعلومات الناقصة لدى الأهالي فيما يخص التعامل مع الأطفال خلال هذه المرحلة، خصوصا لو أصيبوا بالمرض لا قدر الله، ولأن الأطفال حتى سن الـ6 سنوات، لا يكون لديهم قدرة على التعبير واضحة، يستشف منها الأهل الأعراض، فعملت على تقديم تلك الفيديوهات" كلمات دكتور أحمد أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة عن سبب إطلاق المبادرة.

فيديوهات مصورة، تعتمد على الجرافيك والكارتون، هو ما لجأ إليه الدكتور "أحمد" وزملائه، تتنوع ما بين كيفية استمرار المرأة فى الرضاعة الطبيعية إذا ما أصيبت هى أو طفلها الرضيع بفيروس الكورونا، وآخر عن كيفية التعامل مع الأطفال خلال أصابتهم بالفيروس: "أي معلومة نذكرها في الفيديو تكون موثقة بالمصادر، حتى يشعر المتابعون بالثقة، نحرص دوما على تقديم آخر الأحصائيات العالمية في هذا المجال".

رغم أن عدد كبير من الفيديوهات صنعها الدكتور أحمد بنفسه، إلا أنه يرفض نسب العمل كله لنفسه، مؤكدا أنه القناة بكل فكرتها، جاءت نتاج مشاركة عدد كبير من أطباء الأطفال وحديثي الولادة: "أنا عضو وسط مجموعة من الأطباء هدفنا خدمة الوطن بكل طريقة ممكنة، وحاليا نسعى لتطوير القناة من خلال إضافة فيديوهات تتحدث عن الجانب النفسي خلال التعامل مع الأطفال، وأهمية تقديم الدعم فى تلك النقطة".