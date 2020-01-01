بـ700 جنيه.. مراجعات ليلة الامتحان "أونلاين" للثانوية العامة

05:00 م | الخميس 18 يونيو 2020
امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

كتب: منة الصياد

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في هذا التوقيت من كل عام، تشهد المرحلة التعليمية حلول امتحانات الثانوية العامة، حيث تكتظ مراكز الدروس الخصوصية بالطلاب، للحصول على المراجعات النهائية في المواد العلمية والأدبية المختلفة، لكن مع مواجهة البلاد هذا العام لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيقًا لإجراءات الحظر، لجأت بعض المراكز المتخصصة في تقديم خدمات المراجعات النهائية من خلال صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على مساعدة طلاب المرحلة للاستعداد لدخول الاختبارات النهائية على مستوى الجمهورية.

وعلى مدار الأيام الماضية، بدأت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في تقديم خدماتها بمجموعات متنوعة من مراجعات ليلة الامتحان في المواد الدراسية الخاصة بأربع شعب، وهي، "علمي علوم"، "علمي - لغة إنجليزية"، "علمي رياضة"، "أدبي"، حيث لاقت الصفحة إقبالًا كبيرًا من طلاب المحافظات المختلفة.

وتقدم الصفحة مجموعة من البيانات عن المراجعات المُقدمة التي يشمل سعرها 700 جنيه شاملة جميع المواد داخل التخصص، وهي:

- اختيار الفرع المناسب للطالب (أدبي - علمي - علمي لغة إنجليزية).

- يشمل سعر الاشتراك جميع المواد ومدرسيهم.

- تشمل طرق الشرح تقنيات الفيديو والجرافيك و light board.

- يتم رفع المراجعات تباعًا طبقًا للجدول الخاص بالامتحانات.

كما تضم الصفحة طريقة مبسطة لعرض أسماء المدرسين وتخصصاتهم المختصين بتقديم المراجعات داخل كل شُعبة.

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