للوقاية من كورونا: مهندس مصرى يصمم مكتباً مزود بفلاتر لتنقية الهواء

لحماية العاملين من فيروس كورونا، صمم محمد رضوان، مهندس معماري، مكاتب "كيو وورك"، بطريقة آمنة، حتى لا يصاب العاملون بأى عدوى وبائية أثناء عملهم.

التصميم عبارة عن مكاتب لها شكل سداسي تشبه خلية النخل، معقمة ومحكمة الغلق وتفتح ببصمة اليد، وقد حاز التصميم على جائزة أفضل تصميم مكتبي، ضمن مسابقة "DNA" فى باريس.

خلال 14 يوماً، استطاع "رضوان"، تنفيذ التصميم المكتبي ليكون مؤهلاً للعمل في ظل انتشار الأوبئة والفيروسات، وهى مكاتب فردية بجوار بعضها البعض، لا تحتاج أن يستخدم أفرادها كمامات طبية، لأن المسافة بين العاملين وبعضهم البعض كبيرة.

"المكاتب مزودة بفلاتر لتنقية الهواء، والشبابيك لها دوائر كهربايئة للتحكم عن بُعد، عشان العمال مايلمسوش أي حاجة بأيديهم"، قالها "رضوان" مؤكداً أنه وضع هذا التصميم على الموقع الإلكتروني الخاص به: "التصميم ده عملته لما لاحظت أن المصانع والخطوط الانتاج ممكن تتعطل بسبب كورونا وده هيكون له تأثير على الاقتصاد، ومكنش في بالي أني أقدم في أى مسابقة، مراتي هى اللى قدمت لي في المسابقة الفرنسية وكانت المفاجأة ان التصميم حصل على أفضل تصميم".

يوم 18 من مايو الماضي، كان موعد إعلان نتيجة المسابقة الفرنسية: "القائمين على المسابقة فى باريس كلموني وفرحت جداً ان التصميم عجبهم وبدأت اعمل عليه معالجات بسيطة بحيث أنه يناسب كل المؤسسات مش بس المصانع وخطوط الإنتاج"، وحصل "رضوان" على وعد بالتكريم فى باريس، بعد عودة خطوط الطيران مرة أخرى: "لو الأزمة استمرت أكتر من كده هيبعتوا لي الجائزة على مصر".

وحسب تأكيد المهدس المصرى، تواصل عدد من الشركات بدول النمسا وأوكرانيا وإيطاليا، معه للحصول على التصميم وتنفيذه داخل شركاتهم.