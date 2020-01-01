منطقة في السعودية هي الأعلى حرارة بالعالم

يتسائل البعض حول سر ارتفاع درجة الحرارة وكونها من أعلى الأماكن في العالم في درجات الحرارة، وأسباب الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة في مدينة الأحساء خلال هذه الفترة، وهو ما أوضحته المختصة السعودية في علم المناخ، أفنان الملحم.

وينتظر المزارعون في الأحساء درجات حرارة عالية هذه الأيام وذلك يعود لعدة عوامل، حسبما قالت الملحم بحسب صحيفة "المرصد" السعودية، منها عوامل طبيعية مثل إحاطة المنطقة بالصحاري من ثلاث جهات، والهبوط المستمر للهواء ناحية سطح الأرض".

وأشارت إلى أن البعد عن المسطحات المائية يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع الجفاف ودرجات الحرارة".

وهناك أيضا العوامل الديناميكية مثل ازدياد منخفض الهند الموسمي والذي يجلب الكتل الهوائية الحارة والجافة بمساعدة الرياح".

وتصدرت الأحساء، أمس الأربعاء، قائمة المدن السعودية على صعيد درجات الحرارة حيث سجلت 46 درجة.