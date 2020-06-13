"كورونا أنستهم الكرة".. نجوم خالفوا القوانين الأساسية بالبطولات الكبرى

07:22 ص | الخميس 18 يونيو 2020
ميسي وبوستينزا

ميسي وبوستينزا

كتب: حسن شحاته

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بعد توقف دائم قرابة الـ3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عادت عجلة الساحرة المستديرة للدوران من جديد في البطولات الكبرى، ولكن يبدو أن فترة التوقف، كانت مؤثرة على أداء عدد كبير من اللاعبين، بل تخطى الأمر فقد حساسية المباريات، لدرجة أوصلتهم لنسيان قواعد اللعبة بأخطاء غريبة.

ونرصد لكم في التقرير التالي، مشاهد لنجوم خالفوا القوانين الأساسية للعبة بالبطولات الكبرى.

أنتي ريبيتش

شهدت مباراة يوفنتوس وميلان في ديربي إيطاليا، طرد أنتي ريبيتش لاعب ميلان، في الدقيقة 16 من زمن المباراة، بعد تدخل عنيف مع دانيلو، لاعب السيدة العجوز، لتثير سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام رواد السوشيال ميديا بتشبيه حركته بالمصارعة الحرة.

وانتهى اللقاء الذي جمع بينهما في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، بالتعادل السلبي، ليتأهل اليوفي للمباراة النهائية، مستغلا تعادله الإيجابي في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

باتشيكو

تعرض فيرناندو باتشيكو، حارس مرمى فريق ديبورتيفو ألافيس، للطرد في الدقيقة 19، خلال مباراته ضد مضيفه إسبانيول، بعدما ارتكب خطأ قاتلا، بالتقاطه الكرة خارج منطقة الجزاء بطريقة "كوميدية"، تلقى إثرها البطاقة الحمراء.

وانتهت المباراة لصالح إسبانيول بنتيجة 0-2، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

أوناي بوستينزا

ولم تخلو مباراة برشلونة وديبورتيفو ليجانيس من الوقائع الطريفة لمخالفات لاعبي كرة القدم بعد عودة كورونا، وذلك بعدما قام بوستينزا لاعب ليجانيس بإيقاف إنطلاقة ليونيل ميسي، نجم البلوجرانا، بإمساكه من الوسط وإسقاطه على ملعب اللقاء، ليحصل على البطاقة الصفراء.

وشبه رواد السوشيال ميديا لقطة بوستينزا، بأنها على طريقة المصارعة الروماني، بينما شبهها آخرون، بأنها على طريقة رياضة كرة القدم الأمريكية.

وانتهت المباراة، بتفوق برشلونة، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني.

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