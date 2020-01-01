أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

12:14 ص | الخميس 18 يونيو 2020
جسم غريب في السماء

جسم غريب في السماء

كتب: أ ش أ

أخبار متعلقة

موسكو: نتابع خطوات اليابان بعد تعليقها نشر نظام الدفاع "إيجيس أشور"

موسكو: نتابع خطوات اليابان بعد تعليقها نشر نظام الدفاع "إيجيس أشور"

انفجار بمصنع "هوندا" للسيارات في اليابان.. وإصابة شخصين

انفجار بمصنع "هوندا" للسيارات في اليابان.. وإصابة شخصين

زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب اليابان

زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب اليابان

اليابان تقر ميزانية إضافية بقيمة 31.9 تريليون ين لتخفيف تداعيات كورونا

اليابان تقر ميزانية إضافية بقيمة 31.9 تريليون ين لتخفيف تداعيات كورونا

في واقعة غريبة، شاهد سكان في شمال شرق اليابان، اليوم الأربعاء، جسمًا طائرًا مجهولًا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه، فيما لجأ آخرون إلى تويتر للتعبير عن دهشتهم من الأمر.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية أن مسؤولا من مكتب وكالة الأرصاد اليابانية في سينداي بمحافظة مياجي أكد أن الجسم الطائر الذي شاهده الناس ليس جهازًا طيرته الوكالة، مضيفا "بحثنا الأمر مع الحكومة المحلية وقوات الدفاع الذاتي ولكنهم كذلك لا علم لهم بالأمر".

وأشارت الوكالة إلى أن الاتصالات بشأن الجسم الطائر الغريب بدأت الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وشوهد الجسم الطائر في سينداي وفوكوشيما وهو جسم على شكل صليب حسب وصف مسؤول في الوكالة ويشبه بعض أجهزة الاستطلاع.

واستخدمت الشرطة في مياجي مروحية لفحص الجسم الطائر على ارتفاع يزيد على 2000 متر فوق سطح الأرض ولكنها عجزت عن تحديد مصدره أو هويته.

وقال مسؤول من الشرطة "حاولنا تتبعه" لكن فقدنا الموقع الدقيق للجسم الطائر في المساء بعد أن حالت السحب بيننا وبينه.

وصرح مسؤول من وزارة النقل، إن الجسم لم يكن في مسار طيران لذا فلن يؤثر على حركة الطائرات غير أن السلطات ستواصل متابعة الأمر.

الأكثر قراءة

خبيرة الأبراج عبير فؤاد: الأسوأ لم يحدث بعد.. وحدث مهم نهاية العام

خبيرة الأبراج عبير فؤاد: الأسوأ لم يحدث بعد.. وحدث مهم نهاية العام

وصفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج هذا العام، بأنه سيكون عام التحدي، وأن سنة 2020 ستكون سنة حاسمة.
لماذا ينتشر الناموس في المنازل بنشاط وكيفية التخلص منه؟.. خبير يجيب

لماذا ينتشر الناموس في المنازل بنشاط وكيفية التخلص منه؟.. خبير يجيب

تشهد هذه الفترة انتشارا شديدا للذباب والناموس، ما جعل الناس يشعرون بضيق شديد ويبحثون عن طرق التخلص من الناموس الذي يتغذى على دم الإنسان
الصحة العالمية تعلق على "تسبب السلمون في ظهور سلالة جديدة لكورونا" بالصين

الصحة العالمية تعلق على "تسبب السلمون في ظهور سلالة جديدة لكورونا" بالصين

علق مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، على إرجاع الزيادة غير المتوقعة في إصابات كورونا بالعاصمة الصينية بكين، إلى واردات من السلمون أو تعبئته.
"سرطان وكورونا وسكري".. احذر هذه العلامات في الجسم تنذر بأمراض خطيرة

"سرطان وكورونا وسكري".. احذر هذه العلامات في الجسم تنذر بأمراض خطيرة

أبرز العلامات في الجسد قد تدل على الإصابة بأمراض خطيرة
تحذيرات طبية: رش الكمامة بالكحول يسبب كارثة.. وهذه طرق غسلها وتعقيمها

تحذيرات طبية: رش الكمامة بالكحول يسبب كارثة.. وهذه طرق غسلها وتعقيمها

على مدار الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات وآراء مختلفة من قِبل بعض المصريين حول خطورة تعقيم الكمامات بالكحول الإيثيلي قبل ارتداءها.