"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

تداول رواد السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، أنباء عن تعرض بعض الشباب والأطفال لإصابات أثناء اللعب بالطائرات الورقية من على أسطح المنازل، قبل أن يؤكد إسلام عاشور، ممرض في مستشفى الزيتون التخصصي، على رؤيته لـ 3 حالات دخلت المستشفى مؤخرا بسبب الطائرات الورقية.

وحذر إسلام عاشور من خلال حديثه لـ"الوطن"، من خطورة اللعب بالطائرات الورقية، قائلا: في بداية الأسبوع ده جاتلنا 3 حالات في يوم واحد، أهاليهم قالوا أنهم وقعوا من فوق البيت وهما بيلعبوا بالطيارات الورق".

وأضاف: "أول حالتين دخلوا في أول اليوم، أهاليهم قالوا أنهم وقعوا من الدور الثالث وهما بيطيروا الطيارات، بس كانوا جايين بجروح خفيفه في الرأس والوجه احتاجت لبعض الغرز، وواحد منهم دراعه كان مكسور ومحتاج للتجبيس، وعملنا أشعة مقطعية ليهم، وخرجوا في نفس اليوم".

بينما الحالة الثالثة كانت حالتها حرجة، بحسب ما ذكره "عاشور": "الحالة الثالثة كان بيعاني من كسر في ايديه، ونزيف في البطن والمخ، وأهله قالوا كان بيطير الطياره، ووقع من أعلى سطح المنزل، عملناه إسعافات أوليه، وتم تحويله لمستشفى الدمرداش الجامعي، بسبب حالته الصعبة".

وكانت الـ3 حالات التي شاهدها إسلام في اليوم الخاص بورديته، موضحا: "فيه أيام تانية ماكنتش بكون موجود فيها كنت بسمع من زمايلي إن فيه حالات مشابهة لكده، كانت بتيجي بسبب اللعب بالطيارات الورقية، سواء وقوع من أعلى السطح، أو اصطدامه بسيارة أثناء اللعب بالطيارة من الشارع".

طائرة ورقية تتسبب في قتل شاب على يد طالب بمنطقة الهرم

ولم تقف كوارث اللعب بالطائرات الورقية عند الإصابات فقط، بل تسببت في حبس شاب بعد قتله للآخر في بداية الأسبوع الجاري، حيث ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، أن المتهم كان يلعب بالطائرة وسقطت أعلى سطح منزل المجنى عليه، فطلب منه أن يصعد إلى السطح حتى يتمكن من أخذ الطائرة فرفض المجني عليه.

وأضافت التحريات والتحقيقات التى قادها اللواء سامح الحميلى نائب مدير الادارة العامة للمباحث والعقيد طارق حمزة رئيس مباحث القطاع والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن مشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالايدي، وأثناء ذلك أخرج المتهم سكينا من طيات ملابسه وسدد عدة طعنات للمجنى عليه وتركه جثة هامدة غارقة فى دمائه وفر هاربا.

وشرحت التحريات أنه بمجرد تلقى البلاغ انتقلت قوة من المباحث إلى مسرح الجريمة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة. واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وقال المتهم، أثناء استجوابه من قبل قوات الشرطة: "أنا كنت بلعب بالطيارة الورق بتاعتي.. ووقعت على سطح البيت بتاع أسامة.. روحت علشان أجيب الطيارة مرضيش وقال لي استنى عليا لبكرة.. حصلت خناقة بينا.. ما حستش بنفسي غير وأنا بطعن فيه بالسكين.. وسبته جثة وهربت.. ومفيش 3 ساعات ولقيت المباحث جت قبضت عليا".