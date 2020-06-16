بالورقة والقلم.. مشاهير يختلفون على تجسيد رمضان لشخصية أحمد زكي

10:56 ص | الخميس 18 يونيو 2020
الأراء حول تجسيد رمضان لشخصية أحمدزكي

الأراء حول تجسيد رمضان لشخصية أحمدزكي

كتب: رحاب عبدالراضي

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منذ أن أعلن الفنان محمد رمضان، تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، في مسلسل بعنوان "الإمبراطور"، لتقديمه في رمضان المقبل، توالت ردود الأفعال على ذلك.

كثير من الفنانين والمشاهير، أبدوا رأيهم في تجسيد محمد رمضان لشخصية الفنان الراحل أحمد زكي، التي تباينت ردود أفعالهم بين مؤيد ومتوقع لفشل "الأسطورة"، في تجسيد "النمر الأسمر"، بعدما نشر رمضان، مقطعاً في أثناء تقليده لـ"زكي" في أحد البرامج التلفزيونية، وعلق عليه قائلاً: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمني تجسّيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور، أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح، يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".

شريف منير

عبر الفنان شريف منير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" عن رفضه لتجسيد شخصية الفنان الراحل، حيث أنها شخصية ثرية للغاية وأسطورية من الناحية الاجتماعية والفنية أو فيما يتعلق بالشخصيات التي يقدمها وهذا ما جعله يترك أثرا في الناس.. ولكن ليس كل شخصية ثرية تصلح لعمل فني مسلسل أو فيلم.

وأضاف منير: "حياته كانت مليئة بالأحداث ولكن حتى لا نلوي ذراع الدراما.. مينفعش كل شخصية ثرية يتعمل ليها عمل فنى، يكفينا أن نرى التاريخ الكبير لهذه الشخصية فى أعماله".

وأكد شريف منير، أن تجسيد مثل هذه الأدوار يشكل خطورة على مؤديها لأنه يرتبط بها وقد لا يستطيع أن يؤدى دورا آخر بعدما تتلبسه هذه الشخصية.

وفاء سالم

قالت الفنانة وفاء سالم لـ"الوطن": "إن تجسيد رمضان لزكي يرجع للمخرج، أصل أي عمل هو المخرج، ومخرج العمل هو من يستطيع أن يقيِّم إذا كان الممثل يصلح للدور أم لا أما نحن لا نستطيع التقييم بشكل احترافي، والهجوم والاستفتاءات على رمضان يصلح أم لا، استفتاءات ساذجة لأن العمل الفني أكبر وأعمق من هذا".

وأضافت: "نحن لم نقرأ الورق لكي نحدد إذا كان رمضان يصلح أم لا".

هيثم أحمد زكي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء قديم للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، يكشف فيه عن رأيه في تقليد عدد من الفنانين لوالده، ومن ضمنهم رمضان.

وتحدث هيثم، في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، عن تأثر العديد من الممثلين، منهم محمد رمضان وعمرو سعد، بطريقة والده في التمثيل، حتى أن الجمهور اعتبرهم نسخة من أحمد زكي، ولماذا لم يقم بتقليده مثلهم.

وقال هيثم أحمد زكي إن من حق أي شخص أن يتأثر بأحمد زكي، لافتا إلى أنه يقوم بتقليد والده، موضحا أنه مهما فعل هذا فالأصل موجود، ولن يكون هناك أي جديد يمكنه تقديمه إذا قام بهذا.

سلوى محمد علي

كما كشفت الفنانة سلوى محمد علي عن رغبتها الشديدة في تجسيد دور خادمة أحمد زكي في مسلسل "الإمبراطور"، الذي يقوم فيه الفنان محمد رمضان بتجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

كتبت سلوى محمد علي، منشورًا قالت فيه: "كنت بعمل مسلسل إذاعي مع أحمد زكي، وهو حكاء ماهر، حكى لنا عن شغالته إنها معلقة صورة محمود عبدالعزيز في المطبخ، وهو قالها ياوليه أنا اللي بدفعلك مرتبك، أنا اللي معاشرك وأنتى تعلقى صورة محمود، عشان أبيض وعنيه ملونة ". 

وليد فواز

وعلق الفنان وليد فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلا "نتفق أو نختلف معاه، بس واثق إن محمد رمضان هيعمله بإخلاص في حالة خروج المشروع ده للنور، وفي النهاية دي أذواق".

أمير طعيمة

كما كتب الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه على "فيس بوك" "بالورقة وبالقلم: محمد رمضان هو بالفعل الاختيار الأنسب للقيام بدور الراحل العظيم أحمد ذكي.. والسلام عليكم".

عمر طاهر

وسط الجدل المتداول حول اختيار محمد رمضان لتقديم شخصية "أحمد زكي" في مسلسل "الإمبراطور" في موسم رمضان 2021، خرج الكاتب "عمرطاهر"، معلقا "كمواطن مصري محب للفن غيران على أحمد زكي ماعرفش ليه. وفجأة بقيت مش مرتاح لفكرة مسلسله.. ماعنديش أسباب علمية يمكن أسبابي عاطفية أكتر.. مش مرتاح لفكرة ممثل شاب بيربي نمور وعربيات وبيشارك جمهوره آخر ماركة في آخر حاجة إنه يمثل حياة الشخص اللي مات مديون ووحيد عشان مخلص للفن.. لا وكمان ضايقوه و ماخدش كامل حقه".

وأضاف: "كل التوفيق للفنان محمد رمضان بشكل عام بس ثقة في الله مش هينفع".

نجيب ساويرس

كما كتب  رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمى على Twitter: "أنا قابلت أحمد زكى كتير وعارف شخصيته ومحمد فيه منه كتير وممثل جامد والموضوع ملوش علاقة بصداقتى".

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