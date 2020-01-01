اختراع كمامة جديدة يمكنها القضاء على كورونا بشحن الهاتف المحمول

اخترع باحثون إسرائيليون كمامة طبية يمكن معاودة استخدامها لقدرتها على القضاء على فيروس كورونا بحرارة مستمدة من شاحن الهاتف المحمول، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال مدير الأبحاث في جامعة التخنيون، يائير إين إيلي، إن عملية التعقيم تستغرق نحو 30 دقيقة وأن على المستخدمين ألا يضعوا الكمامة أثناء توصيلها بالشاحن.

وجاء اختراع هذه الكمامة حسبما ذكر إيلي، لأن الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة، والتي تحظى بطلب كبير عالميا خلال الأزمة، مكلفة اقتصاديا وغير صديقة للبيئة.

ويشبه إيلي النموذج الأولي من هذه الكمامة بكمامة (إن95) ذات الصمام والأربطة المطاطية لإحكام وضعها على الوجه.

وقدم الباحثون، طلب الحصول على براءة اختراع للكمامة في الولايات المتحدة في أواخر مارس.