اختراع كمامة جديدة يمكنها القضاء على كورونا بشحن الهاتف المحمول

اختراع كمامة تقتل كورونا
اخترع باحثون إسرائيليون كمامة طبية يمكن معاودة استخدامها لقدرتها على القضاء على فيروس كورونا بحرارة مستمدة من شاحن الهاتف المحمول، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال مدير الأبحاث في جامعة التخنيون، يائير إين إيلي، إن عملية التعقيم تستغرق نحو 30 دقيقة وأن على المستخدمين ألا يضعوا الكمامة أثناء توصيلها بالشاحن.
وجاء اختراع هذه الكمامة حسبما ذكر إيلي، لأن الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة، والتي تحظى بطلب كبير عالميا خلال الأزمة، مكلفة اقتصاديا وغير صديقة للبيئة.
ويشبه إيلي النموذج الأولي من هذه الكمامة بكمامة (إن95) ذات الصمام والأربطة المطاطية لإحكام وضعها على الوجه.
وقدم الباحثون، طلب الحصول على براءة اختراع للكمامة في الولايات المتحدة في أواخر مارس.
وصفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج هذا العام، بأنه سيكون عام التحدي، وأن سنة 2020 ستكون سنة حاسمة.
علق مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، على إرجاع الزيادة غير المتوقعة في إصابات كورونا بالعاصمة الصينية بكين، إلى واردات من السلمون أو تعبئته.
تشهد هذه الفترة انتشارا شديدا للذباب والناموس، ما جعل الناس يشعرون بضيق شديد ويبحثون عن طرق التخلص من الناموس الذي يتغذى على دم الإنسان
أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الصيف بشكل رسمي، والذي تظهر فيه الفواكه المميزة ومن أبرزها "المانجو"
أبرز العلامات في الجسد قد تدل على الإصابة بأمراض خطيرة
تعليقات الفيسبوك