"الكورونا الكاذبة".. نفسي يوضح: كيف تقي نفسك من أعراض الفيروس الوهمية؟

في ظل انتشار كبير يشهده فيروس كورونا في شتى دول العالم حتى أصبح وباء عالميًا، ومع تزايد عدد إصابات الفيروس فترة تلو الأخرى، قد يتمكن القلق والخوف من نفوس الكثيرين خشية أن يصبح أحدهم واحدا من ضحايا الفيروس، ما يتسبب في شعور العديد بأعراض وهمية لفيروس كورونا بالرغم من خلو جسده منها.

ظاهرة تحدث عنها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الوقاية والصحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلًا إنها منتشرة بالفعل، فقد يشعر أحدهم بضيق تنفس بصحبة بعض الأعراض للفيروس، بسبب القلق والخوف، خاصة إذا علم بإصابة أحد أقربائه أو معارفه.

وأوضح جمال فرويز استشاري الطب النفسي، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن تلك الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير بين المواطنين بسبب الخوف من الإصابة بكورونا، واصفًا إياها بـ"الكورونا الكاذبة".

وأضاف فرويز، أن أعراض "الكورونا الكاذبة" تكمن في ضيق التنفس وزيادة ضربات القلب، وألم بالحلق، وبرودة في الأطراف، ونشفان بالريق، وهي الأعراض التي تسببها حالة الخوف والقلق.

وأشار إلى أن هناك بعض من الذين يعانون من الوسواس القهري، الذي يدفعهم طوال الوقت للتفكير في الأمر والخوف منه بصورة مبالغ فيها، ما ينعكس في النهاية بالسلب عليه.

طريقة الوقاية من "الكورونا الكاذبة"

وعن طريقة الوقاية من "الكورونا الكاذبة"، أكد فرويز أنه من الضروري الامتناع عن مراقبة ومتابعة أخبار كورونا وعدد إصاباتها ووفياتها بشكل يومي، وأن يحاول الإنسان تناسي الأمر وتجاهله، مع العمل على الانشغال بأمور أخرى يحب القيام بها للرفع من حالته المعنوية.

وأضاف: "بدلا من متابعة أخبار كورونا، يمكن مشاهدة أفلام أو مسلسلات، القيام ببعض النشاطات الترفيهية، الاجتماع مع الأسرة وتقضية أوقات سعيدة، أو حتى التحدث عبر الهاتف مع أشخاص نحب التواصل معهم، كلها نشاطات من شأنها أن تذهب عنك حالة الخوف والقلق الناتجة عن المتابعة المبالغ بها لأخبار كورونا".

وتطرق للحديث عن طريقة التفرقة بين الأعراض الحقيقية لكورونا والأعراض الوهمية قائلًا: "هناك تشابه بين الأعراض هنا وهناك، ولكن ارتفاع درجة الحرارة قد يكون الفيصل الأهم في الأمر، فالأعراض الوهمية لكورونا لا تضم ارتفاع درجة الحرارة".