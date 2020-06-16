فيديو لعملية إنقاذ فاشلة لسمكة قرش عملاقة تحبس الأنفاس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحاولة تحرير سمكة قرش حوت عالقة في حبل من النايلون يلتف حول ذيلها.

وصوَّر غواصون في تايلاند هذه اللقطات المثيرة لمحاولتهم تحرير سمكة القرش قبالة جزيرة كوه تاو في تايلاند يوم السبت.

الغواصون حاولوا قطع الحبل بسكين

وحاول الغواصون دون جدوى استخدام سكين صغير في قطع الحبل الذي تسبب في جرح ذيل السمكة التي لم يُعرف كيف علقت في الحبل، حسب "رويترز".

وأظهر مقطع فيديو للواقعة نُشر على الإنترنت، في وقت متأخر أمس الاثنين، معلم غوص مخضرم يتبع القرش، الذي لا يؤذي البشر، ويحاول عبثا قطع الحبل قبل أن يسبح بعيدا.

#Thai divers attempt to cut off rope from whale #shark's tail pic.twitter.com/c67bnnDiN6 — Press TV (@PressTV) June 16, 2020

قال الغواص ساراكورن بوكابراكان، الذي سجل الفيديو، لـ"رويترز"، إن سمكة القرش الحوتي لن تنجو من الجرح ومن المؤسف أنه لم يكن بحوزتهم سكين أكبر عندما رصدوها.

وأسماك قرش الحوت أو القرش الحوتي من أكبر الأسماك في البحر، وعادة ما يبلغ طولها بين 5.5 متر وعشرة أمتار تقريبا وتزن نحو 20 طنا.

وتبذل السلطات البحرية وغواصون جهودا لتحديد مكان سمكة القرش الحوت العالقة.