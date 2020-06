فيديو لعملية إنقاذ فاشلة لسمكة قرش عملاقة تحبس الأنفاس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحاولة تحرير سمكة قرش حوت عالقة في حبل من النايلون يلتف حول ذيلها.

وصوَّر غواصون في تايلاند هذه اللقطات المثيرة لمحاولتهم تحرير سمكة القرش قبالة جزيرة كوه تاو في تايلاند يوم السبت.

وحاول الغواصون دون جدوى استخدام سكين صغير في قطع الحبل الذي تسبب في جرح ذيل السمكة التي لم يُعرف كيف علقت في الحبل، حسب "رويترز".

وأظهر مقطع فيديو للواقعة نُشر على الإنترنت، في وقت متأخر أمس الاثنين، معلم غوص مخضرم يتبع القرش، الذي لا يؤذي البشر، ويحاول عبثا قطع الحبل قبل أن يسبح بعيدا.

#Thai divers attempt to cut off rope from whale #shark's tail pic.twitter.com/c67bnnDiN6