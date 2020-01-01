بلونات ومشروبات ساخنة لدعم مرضى كورونا بمستشفى الأحرار

08:14 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
بلونات ومشروبات ساخنة لدعم مرضى كورونا بمستشفى الأحرار
كتب: نظيمه البحرواي

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بلونات بألوان مختلفة تزيين الأسقف والجدران وأبواب غرف حجز المرضي من مصابي كورونا داخل قسم العزل بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق إضافة لتوفير المشروبات الساخنة بمختلف أنواعها وكميات من الفاكهة " جميعها وسائل لجأ إليها هيئة التمريض لدعم مرضى كورونا.

وقال "رمضان إبراهيم" ممرض بقسم المخ والأعصاب بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق: إن فكرة تزيين مبنى العزل بالبلونات جاءت بهدف رفع الروح المعنوية للمرضى وتوفير العوامل النفسية الملائمة التي تساعدهم على الشفاء سريعا من هذا المرض . ومضى قائلا: "العامل النفسي مهم خاصة أن عدد كبير من مرضى كورونا يسيطر عليهم مشاعر القلق والخوف وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على تلقيهم العلاج ".

وتابع: مريض كورونا يحتاج إلى الدعم النفسي كما يحتاج إلى الدواء ولذلك وجدنا أن مهمتنا لدعمهم نفسيا لا تقل عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية . وأردف: " المستشفى يوفر مشروبات للمرضى ولكننا حرصنا على توفير كميات أكبر وتوزيعها باستمرار على المرضى بشكل لائق ودون طلب منهم كما حرصنا على شراء كميات إضافية من الفاكهة والمياه وتقديمها لهم وذلك بالجهود الذاتية وتبرعات من العاملين بالمستشفى". مشيرا إلى ضرورة تقوية ودعم المناعة بڤيتامين سى، مع شرب ماء وسوائل مثل القرنفل والجنزبيل وزيت حبة البركة الطبيعى والينسون، والليمون ، والكيوى والجوافة. مع الاكثار من الفواكه والخضار والسلاطة ، ونوم لايقل عن ٨ ساعات فى اليوم . لافتا إلى أنه يأتي على رأس ما سبق كله "الدعاء والاستغفار " .

وأضاف أن المستشفى شهدت تعافي عدد من المرضى وتوجههم إلى منازلهم، داعيا إلى التعامل برفق ولين مع المرضى خاصة من جانب جيرانهم والأهالي في المناطق المقيمن بها وعدم التنمر عليهم.

ومضى قائلا: "محدش كبير على المرض والله أعلم مين اليوم معافى ومين غدا مصاب فالنستقيم جميعا ونطلب الشفاء من الله لكل مريض"، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود المجتمعية خلف مؤسسات الدولة ومنها القطاع الصحي للمرور من هذه الأزمة حتى تنتهي هذه الجائحة.

 

بلونات ومشروبات ساخنة لدعم مرضى كورونا بمستشفى الأحرار
بلونات ومشروبات ساخنة لدعم مرضى كورونا بمستشفى الأحرار
بلونات ومشروبات ساخنة لدعم مرضى كورونا بمستشفى الأحرار
بلونات ومشروبات ساخنة لدعم مرضى كورونا بمستشفى الأحرار
بلونات ومشروبات ساخنة لدعم مرضى كورونا بمستشفى الأحرار
بلونات ومشروبات ساخنة لدعم مرضى كورونا بمستشفى الأحرار
بلونات ومشروبات ساخنة لدعم مرضى كورونا بمستشفى الأحرار
بلونات ومشروبات ساخنة لدعم مرضى كورونا بمستشفى الأحرار

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